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Meteoroloji uyarısı sonrası Erzurum'da yağmur, Palandöken'de kar etkili oldu

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Meteoroloji uyarısı sonrası Erzurum'da yağmur, Palandöken'de kar etkili oldu Haber Videosunu İzle
Meteoroloji uyarısı sonrası Erzurum'da yağmur, Palandöken'de kar etkili oldu
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün Erzurum ve çevresi için yaptığı yağış uyarısı gece saatlerinde etkisini artırdı. Kent merkezinde yağmur sürerken Palandöken'de lapa lapa kar yağdı ve zirve beyaza büründü; uzmanlar sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağını bildirdi.

Erzurum kent merkezinde etkili olan yağmur, Palandöken'de yerini kar yağışına bıraktı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün Erzurum ve çevresi için yaptığı yağış uyarısı, gece saatlerinde artarak kendini hissettirmeye başladı. Şehir merkezinde yağmur şeklinde devam eden yağışlı hava Palandöken'de lapa lapa kar olarak devam etti. Yağan karla birlikte Palandöken zirvesi başta olmak üzere beyaza bürünmeye başladı.

Meteoroloji uzmanları bölge genelinin serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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