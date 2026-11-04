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Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi

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Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi
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Babası Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde Özgür Özel'e elden toplam 350 bin dolar verdiğini söyleyen Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı oldu. Emir Sarıgül, ev hapsi şeklinde adli kontrolle tahliye edildi.

  • Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, kara para aklama soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edildi.
  • Emir Sarıgül, babasının Yeni Parti'nin kuruluşunda genel merkez tefrişatı için 250 bin doları Ankara'da Özgür Özel'e ait aracın içine bıraktığını ifade etti.
  • Emir Sarıgül, babasının son bir ay içinde Vakko'dan alınan atkı paketinin içine 100 bin dolar koyarak Özgür Özel'e elden verdiğini öne sürdü.

Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül, yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. Emir Sarıgül, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilerek tahliye edildi.

EMİR SARIGÜL ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül itirafçı oldu. Sarıgül, ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilerek tahliye edildi.

"ÖZGÜR ÖZEL'E 250 BİN DOLAR BIRAKTIĞINI BİLİYORUM"

Öte yandan Yeni Parti'nin kuruluş aşamasında parti genel merkez binasının eşyaları için para verildiğini iddia eden Emir Sarıgül, "Yeni Parti'nin kuruluş aşamasında partinin genel merkez binasının iç tefrişatının yapılması için 250 bin dolar parayı Ankara'da Ümitköy'de bulunan bir restoranın çıkışında Özgür Özel'e ait aracın içerisine bıraktığını biliyorum. O gün babam Mustafa Sarıgül ve Özgür Özel 6-7 kişilik bir milletvekili grubuyla yemek yemişlerdi. Restoranın çıkışında bizzat babamın kendisi 250 bin dolar parayı Özgür Özel'e ait aracın arka kısmına bıraktı. Bunu bana doğrudan kendisi anlattı" dedi.

Partiye ait otobüsün ses sistemi ve iç tasarımı için de babasının para verdiğini öne süren Sarıgül, "Yine partiye ait bir otobüsün ses sisteminin yapımı ve otobüsün içinin özel olarak tasarlanması amacıyla 250 bin dolar ya da euro cinsinden parayı Özgür Özel'e elden verdiğini bana söyledi. Bu paranın Silivri'de katıldıkları bir duruşmadan sonra gittikleri bir balıkçı restoranının çıkışında verildiğini bana söyledi. Bu olay son 2 ay içerisinde Büyükçekmece'de bir balıkçı çıkışında gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Emir Sarıgül

"100 BİN DOLARI ATKI PAKETİNİN İÇİNE KOYDU"

Emir Sarıgül, son olarak yaklaşık bir ay önce Mustafa Sarıgül'ün Özgür Özel'e 100 bin dolar verdiğini iddia ederek, "Geçtiğimiz 1 ay içerisinde Özgür Özel'e yine elden 100 bin dolar verildiğini bana Mustafa Sarıgül söyledi. O tarihte babam Özgür Özel'in Ankara'daki eve yemeğe geleceğini bana söylemişti. Bunun üzerine babam bana Vakko'dan 2 adet atkı almamı söyledi. Ben de İstinye Park'taki Vakko'dan 2 adet atkı aldırdım. Sonrasında babam İstanbul'daki Ulus Platin Konutları'nda bulunan evde bu atkı paketinin içine 100 bin dolar para koydu. Paraların yanında atkılar da duruyordu. Sonrasında bunu bir hediye paketi şekline getirdik. Babam da bu paketi alarak kendi aracıyla İstanbul Havalimanı'na gitti. Uçakla Ankara'ya gidip önce meclise uğradı, ardından Ümitköy Angora Evleri'ndeki eve geçti. Akşamına da Özgür bey yemeğe gelmiş, burada da bu para kendisine elden verilmiş. Paranın elden kendisine verildiğini de babam bana hemen ertesi gün söyledi" diye konuştu.

"BANA 5 TAŞINMAZI DEVRETMEYİ TAAHHÜT ETTİ"

İfadesinde annesinden kalan mirasa ilişkin süreci de anlatan Emir Sarıgül, dedesi Abdurrahman Köksaloğlu'nun 1980 yılında öldürülmesinin ardından annesine büyük bir mal varlığı kaldığını, annesinin 1984 yılında vefat etmesi üzerine bu mal varlığının bir bölümünün kendisine bırakıldığını söyledi.

Sarıgül, 18 yaşına geldiğinde annesinden kalan mal varlığının kendi üzerine geçirilmesini istediğini ancak babasının bunu kabul etmediğini belirterek, "Kendimi güvence altına almak için annemden kalan mal varlığımı kendi üzerime yapmasını istedim. Ancak babam kabul etmedi ve beni sürekli geçiştirdi. Bundan yaklaşık 2 sene öncesine kadar bu süreç hiçbir aşama katedemeden böyle devam etti" dedi.

Son yıllarda maddi zorluk yaşadığını ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini belirten Sarıgül, "Bu neticede bana 5 adet taşınmazı devretmeyi taahhüt etti. Bu 5 taşınmazdan bir tanesinin yarısı zaten benimdi" ifadelerini kullandı.

Sözleşmede yer alan taşınmazların Nişantaşı, Marmaris, Mecidiyeköy ve Ankara'da bulunduğunu belirten Sarıgül, taşınmazların kendisine devredilmemesi ihtimaline karşı ayrıca bir senet imzalandığını söyledi. Sarıgül, "Bu sözleşmenin yanında taşınmazların tarafıma devredilmemesi halinde yine avukat huzurunda 50 milyon dolar paranın bana verileceğine dair bir senet daha imzaladık. Bu senedi teminat olarak imzaladık. Bu sözleşme ve senedin aslı şu anda avukatım Emrah Cengiz'in kasasında bulunmaktadır" dedi.

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Okurların en beğendiği yorum · sondakika.com okurlarından
Dincer aynacı:bende vergimi odeyemedigim icin pisman olsam acaba devlet baba borclari siler mi?
Tüm yorumlar (36)
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (36)

Haber Yorumları128547Ab&:sondakika.com okurlarından

Demekki itirafları doğru dokunulmazlık kalktığı an Musti ile özgür doğru Eko nun yanına bol bol bilardo oynarlar

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme19
Haber Yorumlarıerkan.zengin_@hotmail.com:sondakika.com okurlarından

Kına var bende kaliteli hemde yakarsın

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme11
Haber Yorumlarıkayan abi:sondakika.com okurlarından

Vay anam dokuluyo millet:))

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıDincer aynacı:sondakika.com okurlarından

bende vergimi odeyemedigim icin pisman olsam acaba devlet baba borclari siler mi?

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıSerkan Genç:sondakika.com okurlarından

karaktersiz

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
Haber Yorumlarımusa er:

dogrulari söylememiliydi degilmi?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
Haber Yorumlarıcv2fb9mck6:sondakika.com okurlarından

Eeee bu şimdi adalet yerini bulmuşmu oluyor?

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
Haber YorumlarıGüler Akın:sondakika.com okurlarından

Yo adalet satin alinmis oluror

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıYılmaz Tıska:sondakika.com okurlarından

sıradan bir vatandaş etkin pişmanlıktan faydalanmak istese, sen sus denilir

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1

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