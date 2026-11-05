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Emir Can İğrek'in annesi hastaneye kaldırıldı! Sahnede gözyaşlarını tutamadı

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Emir Can İğrek'in annesi hastaneye kaldırıldı! Sahnede gözyaşlarını tutamadı
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Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, Harbiye konserinde annesi Aysel İğrek'in 10 gündür hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Annesinin ilk kez bir Harbiye konserine katılamadığını söyleyen sanatçı, ona armağan ettiği Sezen Aksu şarkısını seslendirirken gözyaşlarına hakim olamadı.

"Ali Cabbar", "Nalan" ve "Kor" gibi şarkılarıyla tanınan Emir Can İğrek, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluştu. Dokuzuncu kez Harbiye sahnesine çıkan ünlü şarkıcı, konser sırasında annesinin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla dinleyicilerini duygulandırdı.

ANNESİNİN 10 GÜNDÜR HASTANEDE OLDUĞUNU AÇIKLADI

Konser sırasında dinleyicileriyle konuşan İğrek, annesi Aysel İğrek'in 10 gündür hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Daha önceki Harbiye konserlerinde kendisini yalnız bırakmayan annesinin bu kez seyirciler arasında bulunamadığını belirten sanatçı, yaşadığı üzüntüyü sevenleriyle paylaştı. Aysel İğrek'in hangi rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığına ilişkin ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

ANNESİ İÇİN ŞARKI SÖYLERKEN AĞLADI

Emir Can İğrek, konserin en duygusal anlarında Sezen Aksu'nun "Unuttun mu Beni" şarkısını annesine armağan etti. Şarkıyı seslendirdiği sırada gözyaşlarına hakim olamayan sanatçı, performansını duygusal anlar yaşayarak sürdürdü. Konseri izleyen hayranları ise alkışlarıyla İğrek'e destek verdi.

ZEYNEP BASTIK SÜRPRİZİNİ DE DUYURDU

Konserde müzik çalışmalarına ilişkin açıklamalarda da bulunan İğrek, son dönemde beş yeni şarkı yazdığını ve bunlardan birini Zeynep Bastık'ın seslendireceğini açıkladı. Yağışlı havaya rağmen kapalı gişe gerçekleşen konserde sanatçı, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

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