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Ilhan Omar'dan 5. dönem zaferi! Sevinçten çılgınca dans etti

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Ilhan Omar'dan 5. dönem zaferi! Sevinçten çılgınca dans etti Haber Videosunu İzle
Ilhan Omar'dan 5. dönem zaferi! Sevinçten çılgınca dans etti
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ABD Kongresi'nde beşinci dönemine hazırlanan Somali kökenli Demokrat Ilhan Omar, seçim zaferini destekçileriyle birlikte kutladı. Minnesota'daki seçim yarışını açık farkla kazanan Omar, kutlama gecesinde müzik eşliğinde dans ederek sevincini yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

ABD'de yapılan ara seçimlerde Minnesota'nın 5'inci Kongre Bölgesi'nde yeniden seçilen Demokrat Ilhan Omar, zaferini coşkulu bir kutlamayla karşıladı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından destekçileriyle bir araya gelen Omar, salonda çalan müzik eşliğinde dans etti. Kalabalığın alkışları ve tezahüratları arasında dans eden Kongre üyesinin neşeli anları, kutlamaya katılanlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

SANDIKTAN AÇIK ARA FARKLA ÇIKTI

Minnesota 5'inci Kongre Bölgesi'nde yarışan Omar, Cumhuriyetçi rakibi John Nagel karşısında büyük bir üstünlük sağladı. Eyalet seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 76,48'ini alan Omar, yüzde 16,23'te kalan Nagel'i geride bırakarak Kongre'deki beşinci dönemini garantiledi.

Somali'den ABD'ye göç eden ve Kongre'ye seçilen ilk Somali kökenli isim olan Omar, 2019'dan bu yana Minnesota'yı Temsilciler Meclisi'nde temsil ediyor.

KUTLAMA GECESİNDE DANS ETTİ

Seçim zaferinin ardından düzenlenen etkinlikte mavi takım elbisesiyle dikkat çeken Omar, müzik başladığında dans ederek kutlamaya katıldı. Salondaki kalabalığın alkışları eşliğinde dans eden Demokrat siyasetçi, zaman zaman destekçileriyle de bir araya geldi.

Kutlamadan paylaşılan görüntülerde Omar'ın müziğin ritmine eşlik ettiği, çevresindekilerin ise cep telefonlarıyla o anları kaydettiği görüldü.

TRUMP YÖNETİMİNİN ELEŞTİRİLERİNİN GÖLGESİNDE YENİDEN SEÇİLDİ

Omar'ın seçim zaferi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Cumhuriyetçi çevrelerin kendisine yönelik sert eleştirilerinin sürdüğü bir dönemde geldi. Trump'ın göçmen karşıtı söylemlerinde sık sık hedef aldığı Demokrat siyasetçi, federal makamların yürüttüğü incelemelerle de gündeme gelmişti.

Ekim ayında Omar'ın Washington'daki konutunda arama yapılması ve hakkındaki soruşturma, seçim öncesinde tartışma konusu olmuştu. Omar ise söz konusu süreci siyasi amaçlı bir baskı olarak nitelendirmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından beşinci kez seçilen Omar, zaferini destekçileriyle dans ederek kutladı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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