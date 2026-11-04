Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Maaş bile bağlanacak! Bu ülkede erkek kıtlığı var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maaş bile bağlanacak! Bu ülkede erkek kıtlığı var
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsveç'in azalan erkek nüfusunu dengelemek amacıyla yurt dışından erkek kabul etmeye hazırlandığı ve ülkeye yerleşecek erkeklere aylık 3.800 euro maaş bağlanacağı öne sürüldü. Dikkat çeken gelişmeyle birlikte ülkenin göç politikaları ve başvuru şartları merak konusu oldu.

İsveç'te erkek nüfusunun azalması nedeniyle yeni bir uygulamanın gündeme geldiği konuşuluyor. Buna göre ülkeye yurt dışından erkeklerin kabul edilmesi ve başvuru yapan kişilere aylık 3.800 euro ödeme yapılması planlanıyor. Söz konusu rakam, İsveç'e yerleşmek isteyen kişilerin hangi şartları karşılaması gerektiği sorusunu da beraberinde getirdi.

ERKEKLERE AYLIK 3.800 EURO MAAŞ

İsveç'te erkek nüfusunun artırılması amacıyla yurt dışından yapılacak başvuruların kabul edileceği ve ülkeye yerleşecek erkeklere aylık 3.800 euro maaş bağlanacağı konuşuluyor. Uygulamanın özellikle nüfus dengesini sağlamaya yönelik olduğu belirtilirken ödemelerin ne kadar süreyle yapılacağı ve kimleri kapsayacağı konusunda henüz ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

İSVEÇ'TE ÇALIŞMA İZNİ İÇİN MAAŞ ŞARTI VAR

İsveç'te yabancıların çalışma izni alabilmesi için belirli koşulları karşılaması gerekiyor. 1 Haziran 2026'da yürürlüğe giren düzenlemeye göre çalışma izni başvurularında genel olarak aylık en az 34 bin 470 İsveç kronu ücret şartı aranıyor. Ancak bu tutar, devletin ülkeye gelen yabancılara ödediği bir destek değil, çalışma izni kapsamında işveren tarafından karşılanması gereken maaş koşulunu ifade ediyor.

BAŞVURU ŞARTLARI MERAK EDİLİYOR

Erkeklere aylık 3.800 euro ödeme yapılacağı yönündeki haberlerin ardından başvuruların nereden gerçekleştirileceği, yaş sınırı bulunup bulunmadığı ve hangi ülkelerden başvuru kabul edileceği merak edilmeye başlandı. Ancak bu konulara ilişkin resmi makamlar tarafından açıklanmış herhangi bir başvuru takvimi veya kabul şartı bulunmuyor.

İsveç'in erkek nüfusunu artırmak amacıyla özel bir göç programı başlattığı ve ülkeye gelecek erkeklere aylık 3.800 euro maaş bağlayacağı yönündeki bilgiler henüz doğrulanmadı. 

Kaynak: Haberler.com
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı! Bir gecede tüm hesaplar değişti

Altın fiyatlarında tüm hesaplar değişti! Bu seviyeye dikkat
Hatay'ı sağanak vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı

Kenti sel vurdu, vatandaşlar böyle kurtarıldı
Evinde tabancayla vuruldu, 2 ağabeyi gözaltına alındı

Hastanede gözünü açan kadın, iki kişinin ismini verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez ilk icraatını yaptı

Göreve gelir gelmez ilk icraatını yaptı
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı! İşte Trump'tan sonra seçimin en büyük kaybedeni

Trump'tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü

Böylesi daha önce yaşanmadı! O koltuğa artık bir Müslüman oturacak
Komünistlerin karargahı lüks otel oldu! Gecelik fiyatı dudak uçuklatır

Bu bina bir zamanlar komünistlerin karargahıydı! Bakın neye dönüştü
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi

Gönlünü milli futbolcuya kaptırdı!

AK Partili Hüseyin Yayman'dan Özgür Özel'e cumhurbaşkanlığı adaylığı çağrısı: Hodri meydan

Yayman'dan Özgür Özel'e: Kendine güveniyorsa aday olsun
Fenerbahçe'de Çağrı Balta'dan olay hareket! Formasını çıkarıp gitti

Büyük umutlarla gelen genç yıldızdan olay hareket!