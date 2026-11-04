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Peker GYO'ya kayyum atandı, yönetim kurulu TMSF tarafından yenilendi

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TMSF, İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda Peker GYO'ya kayyum atadı. Şirketin yönetim kurulu yeniden oluşturuldu; başkanlığa Enis Güçlü Şirin, CEO'luğa Tolga Yenice getirildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına (GYO) kayyum olarak atandı.

Peker GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yaptığı açıklamaya göre, İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda şirketin yönetim kurulu Fon Kurulu tarafından yeniden oluşturuldu.

Peker GYO Yönetim Kurulu Başkanlığına Enis Güçlü Şirin, Başkan Vekilliğine Cüneyt Ardağ, yönetim kurulu üyeliklerine ise Melek İnceköse İmert, Ercan Doğan, Mert Can Aktı, Aybike Kaynar Bardakcı ve Tolga Yenice getirildi. Tolga Yenice, aynı zamanda şirketin Üst Yöneticisi (CEO) olarak görevlendirildi.

Kaynak: AA
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