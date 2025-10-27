Mardin Film Festivali görkemli törenle sona erdi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen III. Mardin Film Festivali – Telkârî Ödülleri, 21 Ekim akşamı gerçekleştirilen görkemli törenle sona erdi. Mardin'in tarihi dokusuyla bütünleşen festival, bu yıl da sinema sanatının en etkileyici örneklerini izleyiciyle buluşturdu.

Festivalde sanat ve basın dünyasının önde gelen birçok ismide katıldı. Festivalin medya sponsorları arasında Haberler.com ve Sondakika.com bulunurken, festival basın sözcüsü olarak Evo Holding yönetim kurulu başkanı Evren Yaşlak ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Evrim Yaşlak üstlendi. Jüriler arasında Ali Sürmeli, Gökhan Mumcu, Ümit Acar, Yüksel Arıcı, Müge Ulusoy, Duygu Çetinkaya, Doç. Dr. Gözde Sunal, Adem Sincar, Cem Özer, Pınar Dura Özer, Haydar Işık, Murat Saraçoğlu, Mihriban Er, İsmail Kocaboğa, Burak Sarımola, Hüseyin Bekar, Tanju Menteş, Derya Menteş gibi isimlerde yer aldı.

Etkinliğin açılış sunumunu Demet Şener ve Saruhan Hünel üstlenirken, kapanışı Sultan Sarohan ve Erkan Çelik gerçekleştirdi.

ÖDÜL SAHİPLERİ

Bu yılki Telkârî Ödülleri, güçlü hikâyeleri ve sinemasal dilleriyle dikkat çeken yapımlar arasında sahiplerini buldu:

•Birincilik Ödülü: Mori – Yönetmen: Yakup Tekintağaç

•İkincilik Ödülü: Tavuk Suyuna Çorba – Yönetmen: Deniz Büyükkırılı

•Üçüncülük Ödülü: 326 – Yönetmen: Miray Kuyumcu

•Jüri Özel Ödülü: Kalem (The Pencil) – Yönetmen: Ahmet Serhat Ak

•Halk Ödülü: Kızım Gibi Kokuyorsun – Yönetmen: Olgun Özdemir

Festivalin büyük ilgi gören "Halk Ödülü" kategorisi, Mardinli izleyicilerin oylamaları ile belirlendi. İzleyicinin kalbine dokunan film Kızım Gibi Kokuyorsun oldu.

HALK JÜRİSİ BAŞKANI CEM ÖZER'DEN ANLAMLI MESAJ

Festivalin Halk Jürisi Başkanlığını üstlenen usta sanatçı Cem Özer, ödül töreninde yaptığı konuşmada sinemanın birleştirici gücüne dikkat çekti, "Sinemanın ışığı Mardin'in taş sokaklarında yankı buldu. Bu festival, sadece filmleri değil, umutları da sahneye taşıyor. Sanatın dili evrenseldir; bu topraklarda o dili yeniden duymak çok kıymetli." Cem Özer'in sözleri, salondaki davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. Festival boyunca hem halkla kurduğu sıcak iletişim hem de genç sinemacılara verdiği destek büyük takdir topladı.

MARDİN'DE SANAT VE KÜLTÜR BULUŞMASI

Mardin'in çok katmanlı kültürel yapısı, bu yıl da festivalin en güçlü ilham kaynağı oldu. Telkârî Ödülleri, yalnızca sinema üretimini teşvik eden bir yarışma değil, aynı zamanda Anadolu'nun kültürel zenginliğini görünür kılan bir sanat hareketine dönüştü. Festival Başkanı Zeki Sincar, kapanış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Mardin, sinema aracılığıyla dünyaya barış, kardeşlik ve kültürel çeşitliliğin mesajını veriyor. Bu şehir, medeniyetlerin buluştuğu bir sahne; biz de bu sahnede sanatın diliyle konuşuyoruz."

FESTİVAL DİREKTÖRÜ HAYDAR IŞIK'TAN DEĞERLENDİRME

Festival Direktörü Haydar Işık, kapanışta yaptığı açıklamada Mardin Film Festivali'nin her yıl büyüyen bir kültürel köprü haline geldiğini vurguladı: "Üç yıl önce küçük bir hayal olarak başlayan bu festival, bugün Türkiye'nin en önemli sinema buluşmalarından biri haline geldi. Amacımız; Mardin'in tarihini, kültürünü ve insan hikâyelerini sinemanın evrensel diliyle dünyaya anlatmak. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, yönetmenlerimize, jüri üyelerimize ve Mardin halkına teşekkür ediyorum."