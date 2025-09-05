Haberler

Kayseri ilk kez Kültür Yolu'nda! Açılışı Bakan Ersoy gerçekleştirdi

Kayseri ilk kez Kültür Yolu'nda! Açılışı Bakan Ersoy gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yedi bölgesinde, yirmi şehirde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin önemli duraklarından biri olan Kayseri, Selçuklu mirası, Erciyes'in eteklerinden yükselen kültürel zenginliğiyle dokuz gün boyunca sanatın ve tarihin buluşma noktası olacak. Festivalin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gerçekleştirdi.

Selçuklu'dan modern çağa uzanan eserleri, köklü çarşıları ve kültürel zenginlikleriyle Anadolu'nun önemli şehirlerinden Kayseri, bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yaparak tarihini ve sanat birikimini geleceğe taşıyor.

Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen törenle başladı. Törene Ak Parti Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri MilletvekiliAyşe Böhürler, S. Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu, Dursun Ataş, Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Kayseri ilk kez Kültür Yolu'nda! Açılışı Bakan Ersoy gerçekleştirdi

"BAKANLIK OLARAK KAYSERİ'NİN ÇOK DAHA FAZLASINI BAŞARABİLECEĞİNE TEREDDÜT ETMEDİK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , törende yaptığı konuşmada, "Kayseri'ye geldiğinizde, Kayseri'nin sokaklarında dolaşmaya başladığınızda sıradan bir şehirde olmadığınızı hemen anlıyorsunuz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkemizin ve medeniyetimizin bu özel şehrine her zaman ayrı bir önem verdik. Kayseri'nin gerek ulusal gerekse uluslararası farklı şehirlerle rekabetinde destek olmanın gayreti içinde olduk. Biz bakanlık olarak Kayseri'nin potansiyeline, şehrin enerjisine, Kayserili hemşehrilerimizin çalışkanlığına inanarak, bu şehrin çok daha fazlasını başarılabileceğinden hiçbir zaman tereddüt etmedik." dedi.

Kayseri ilk kez Kültür Yolu'nda! Açılışı Bakan Ersoy gerçekleştirdi

ARTIK ÜLKELER DEĞİL, ŞEHİRLER REKABET EDİYOR

Bakan Ersoy, çeşitli programlar vesilesiyle Türkiye'nin dört bir yanında yaptığı ziyaretlerde şehirlerin küresel rekabet gücüne dikkat çekerek dünyada artık ülkeler arasında değil şehirler arasında bir rekabet yaşandığına dikkat çekti.

"Bunun için şehrini seven, şehrin esnafını, ticaretini, ekonomisini önemseyen, yaşadığı şehre değer katmak isteyen herkesin kendi şehrini bu rekabette avantajlı konuma getirmek için mücadele etmesi gerektiğini belirtiyorum. Hepimiz kendimize şu soruyu sormalıyız; bizim şehrimiz ulusal ve uluslararası rekabette nasıl ön plana çıkabilir? Şehrimize daha fazla turist nasıl çekebiliriz? Farklı şehirlerden, ülkelerden insanların şehrimize gelmesi için biz neler yapabiliriz? İşte bu sorulara gerçekçi cevaplar verip, doğru stratejiler geliştirerek ve en önemlisi belirlenen hedeflere ulaşmak adına ortak hareket edebilecek bir irade ortaya koyabilirsek, işte o zaman birçok şeyi başarmış olacağız. Biz de bakanlık olarak şehirlerimizin sahip olduğu potansiyelin en doğru şekilde yönetilmesi ve bu potansiyelin bir avantaja dönüşmesi adına bu alanda yürüttüğümüz çalışmalara ağırlık vermiş durumdayız. Şehirlerimizin dünya kentleriyle rekabetinde öne çıkması ve fark yaratması için modern turizm anlayışının gereklerini yerine getiriyoruz. Bilimsel veriler ışığında Kayseri'nin sahip olduğu potansiyeli en doğru şekilde tespit ederek, şehrin avantajlarını ön plana çıkartıp, eksiklerin giderilmesi adına da gerekli çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz. Diğer yandan dünyanın dört bir yanında şehrimizi tanıtıyor, tüm güzelliklerini anlatarak yabancı misafirleri Kayseri'ye davet ediyoruz.

Kayseri ilk kez Kültür Yolu'nda! Açılışı Bakan Ersoy gerçekleştirdi

TÜRKİYE'NİN KÜLTÜR ATILIMI: DÜNYANIN EN BÜYÜK FESTİVALİ

Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri'nin 20 şehre ulaşarak dünyanın en büyük festivali haline geldiğini ve şehirlerin kültürel mirasını dünyaya tanıtmayı hedeflediğini değindi :

Bakanlık olarak ortaya koyduğumuz bu yeni vizyon çerçevesinde 'Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Turizm' anlayışıyla geliştirdiğimiz Türkiye Kültür Yolu Festivalleri de bu politikanın sonucunda ortaya çıkmıştır. Beş yıl önce bir bölgede ve bir şehirde başladığımız, bu yıl 7 bölgede 20 şehirde devam ettirdiğimiz festival, ülkemizin en büyük ve en zengin marka projelerinden olmasının yanında katılımcı sayısı ile bugün dünyanın en büyük festivali haline gelmiştir. Bu yıl Kayseri'nin eklenmesiyle çok daha zenginleşen Kültür Yolu Festivali, şehirlerin somut ve somut olmayan miraslarını herkesle buluşturmayı, şehirlerimizi marka şehirler haline getirmeyi hedeflediğimiz bir kültür atılımıdır. Amacımız, sahip olduğumuz özgün ve geleneksel kültürel değerlerimizi, uluslararası kültür sanat formlarıyla harmanlamak ve bunları şehirlerimizin tarihi ve doğal dokusu içinde halkımızla buluşturmaktır.

Kayseri ilk kez Kültür Yolu'nda! Açılışı Bakan Ersoy gerçekleştirdi

SANATIN SESİ FİLİSTİN İÇİN YÜKSELİYOR

Son olarakBakan Ersoy, sanatın iyileştirici gücüne dikkat çekerek , şunları kaydetti:

"Biz, her zaman her platformda sanatın iyileştirici yanına vurgu yapıyoruz. Silahların değil şarkıların, türkülerin sesinin çıkmasını istediğimizi belirtiyoruz. Fakat şu anda tüm dünyanın gözleri önünde hepimizi derinden yaralayan, umutlarımızı azaltan saldırılara şahit oluyoruz. Biz, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi festivalimizde Filistin'i unutmadık. Filistin mücadelesine bir saygı duruşu olarak Filistin için de özel etkinlikler hazırladık. Söyleşi, konferans, çalıştay ve atölye faaliyetlerinin yanında sinema ve tiyatro alanında da çok özel içerikler sizlerle buluşacak. Bu vesileyle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültür ve sanat hayatına her alanda katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Kayseri ilk kez Kültür Yolu'nda! Açılışı Bakan Ersoy gerçekleştirdi

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KÜLTÜRÜN IŞIĞI MİLLET BAHÇESİ'NDE PARLADI

Açılış töreninin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sanatseverlerle buluşacak özel sergileri ziyaret etti. Ziyaretin ilk durağı olan "PTT Pul Sergisi", renkleri, tasarımları ve taşıdığı tarihî izlerle iletişim tarihinin sessiz tanıkları olan pulları gün yüzüne çıkardı. Sergi, koleksiyon değeri taşıyan nadir parçalarıyla yalnızca pul koleksiyoncularını değil, kültür ve tarih yolculuğuna çıkmak isteyen her ziyaretçiyi etkiledi. Ardından açılan "Paranın Yüzünde Anadolu: Sezarlardan Sultanlara Kayseri" sergisinde, farklı dönemlere ait sikkeler üzerinden Anadolu'nun siyasi, kültürel ve ekonomik mirası aktarıldı. Mimarî dehanın izlerini taşıyan "Pir-i Mimaran Sinan" sergisi ise, Osmanlı'dan günümüze uzanan eşsiz eserlerle, büyük ustanın dünya mimarlığındaki önemini vurguladı. Sanatseverler, pullardan sikkelere ve Mimar Sinan'ın eserlerine uzanan sergilerde, Kayseri'nin tarihî ve kültürel mirasını yakından tanıma imkânı buldu.

Kayseri ilk kez Kültür Yolu'nda! Açılışı Bakan Ersoy gerçekleştirdi

PICASSO ŞİMDİ DE KAYSERİ'DE

Günün son sergisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ziyaretiyle ayrı bir önem kazandı. Bakan Ersoy, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin yoğun ilgisiyle açılan "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisini gezdi. Festival kapsamında ilk kez Kayserililer ile buluşan sergi, modern sanatın evrensel isimlerinden Picasso'nun sanat yaşamına ve kişisel ilişkilerinin eserlerine yansımalarına ışık tuttu. Katılımcılar, sanatçının üretim sürecini ve farklı dönemlerdeki estetik yaklaşımlarını gözler önüne seren gravür, çizim, poster, litografi ve fotoğraflardan oluşan; tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 50 eseri yakından görme fırsatı buldu.

Kayseri ilk kez Kültür Yolu'nda! Açılışı Bakan Ersoy gerçekleştirdi

KOCASİNAN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY'UN KATILIMIYLA AÇILDI

Kocasinan'da hizmete giren İlçe Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile gerçekleştirilen törenle açıldı. Modern kütüphanecilik anlayışına uygun şekilde tasarlanan merkez; geniş kitap koleksiyonu, dijital kaynak alanları ve çocuklara özel bölümleriyle hizmet vermeye başladı. Bölgenin kültürel yaşamına değer katacak olan kütüphane, eğitim, araştırma ve sosyal faaliyetler için önemli bir merkez niteliği taşıyor.

KAYSERİ KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ ŞEHRİ DOKUZ GÜN SANATLA BULUŞTURUYOR

İlk kez gerçekleşecek olan Kayseri Kültür Yolu Festivali, 6 Eylül itibarıyla başlayan dopdolu programıyla dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine kadar her yaşa ve ilgi alanına hitap eden yüzlerce etkinlikle Kayserililere ve şehri ziyaret eden sanat tutkunlarına unutulmaz bir kültür-sanat deneyimi yaşatacak. Kayseri'nin tarihî dokusunda başlayan bu yolculuk, kültürle, sanatla ve yaratıcılıkla dolu bir haftaya kapı aralıyor.

Kayseri ilk kez Kültür Yolu'nda! Açılışı Bakan Ersoy gerçekleştirdi

Kayseri ilk kez Kültür Yolu'nda! Açılışı Bakan Ersoy gerçekleştirdi

Kayseri ilk kez Kültür Yolu'nda! Açılışı Bakan Ersoy gerçekleştirdi

Kayseri ilk kez Kültür Yolu'nda! Açılışı Bakan Ersoy gerçekleştirdi

Haberler.com / Çağla Taşçı - Kültür Sanat
Hasan Babacan kayyum heyetinden çekildi

Kayyum heyetinde sürpriz istifa! Fotoğraftan bir kişi eksildi
İki çocuğu da vahşice öldürülen anne mahkemede idam istedi

İki çocuğu vahşice öldürülen annenin sözleri duruşmaya damga vurdu
ATM önlerindeki bu tuzağa dikkat: Hayatınız kararabilir

ATM önlerindeki bu tuzağa dikkat: Hayatınız kararabilir
Vicdanları yaralayan görüntü: Babası yaşındaki kağıt toplayıcısını tekme tokat dövdü

Ekmeğinin peşindeki garibana bu yapılır mı? Üstelik babası yaşında
Arda Güler'in Gürcistan maçındaki hareketi olay oldu

Bütün ülkenin konuştuğu hareket
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitim süresinde revizyon yapmayı planlıyoruz

Bakan Tekin duyurdu: 12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı

390 şubesi var! Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor
Temizlik işçisi, altın ve para dolu çantayı bulunca bakın ne yaptı

Temizlik işçisi, altın ve para dolu çantayı bulunca bakın ne yaptı
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu sakat çıktı: 3 gün düşünüp vazgeçtiler

Galatasaray'ın yolladığı futbolcu sakat çıktı: 3 gün düşünüp vazgeçtiler
Belediyenin sosyal tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu

Belediyenin tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu
Dünyaca ünlü antrenörden Fenerbahçe'ye ret

Dünya devini 33 yıl sonra şampiyon yapan antrenörden ret yedi
Fener'den giden yıldızdan Mourinho itirafı: Baba gibiydi

Fener'den giden yıldızdan Mourinho itirafı: Baba gibiydi
Gürsel Tekin'e ikinci şok! Kaftancıoğlu il binasına gitmeyeceğini açıkladı

Gürsel Tekin'e ikinci şok! Kaftancıoğlu beklenen açıklamayı yaptı
Hande Erçel ile ayrılan Hakan Sabancı'dan net açıklama

İhanet iddiaları çığ gibi büyüdü, Sabancı sessizliğini bozdu
Vergi memuru bilgisayar ekranını paylaştı, ekrandaki detay tartışma yarattı

Vergi memurunun bilgisayar ekranındaki detay tartışma yarattı
Manchester United'dan Altay Bayındır'a büyük şok

Unıted'dan Altay'a büyük şok
Giorgio Armani'nin ölümünün ardından gözler miras planına çevrildi

Geride bıraktığı akılalmaz mirasın kime kalacağı belli oldu
Eski eniştesiyle evlenen Kardeniz Kılıç sessizliğini bozdu

Eski eniştesiyle evlenen Survivor'ın yıldız ismi sessizliğini bozdu
Arda Turan'ın göz temasından kaçınması çok konuşulmuştu, Aslıhan Doğan'dan ilk yorum

Bu görüntülere Arda'nın eşinden ilk yorum
Türkiye'nin otomotiv, plastik ve yapı devi konkordato ilan etti

Otomotiv, plastik, yapı! Türkiye'nin dev grubu konkordato ilan etti
Maçı böyle kazanacaklarmış! Devler Ligi'ndeki rakibinden Aslan için hain plan

Devler Ligi'ndeki rakibinden Aslan için hain plan
Biri 16, diğeri 17 yaşında! Genç kızların kavgası kanlı bitti

Biri 16, diğeri 17 yaşında! Genç kızların kavgası kanlı bitti
Boş arazide korkunç manzara! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Boş arazide korkunç manzara! Vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi
CHP lideri Özel, ilk kez bu kadar net konuştu: Kılıçdaroğlu'nu tanımayacağız

CHP çok keskin bir yol ayrımında! Özel ilk kez bu kadar ne konuştu
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sergen Yalçın 3 ismin kalemini kırdı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 3 ismin kalemini kırdı
Maduro seferberlik ilan etti! 8 milyon kişiyi askere çağırıyor

Seferberlik ilan edip, 8 milyon kişiyi askere çağırdı
Fenerbahçe'den Mourinho iddialarına yalanlama geldi

İddialar doğru mu? Fenerbahçe'den Mourinho açıklaması
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 187 gün sonra cezaevinden çıktı

187 gün sonra gelen özgürlük! CHP'li başkan cezaevinden tahliye edildi
Banka SMS göndermeye başladı! Milyonlarca kişinin IBAN numarası değişiyor

Banka SMS göndermeye başladı! Milyonlarca kişinin IBAN numarası değişiyor
Nihat Kahveci maç sonu çıldırdı: Bizi yediniz, iki gündür stresten öldüm

Bütün ülkenin konuştuğu meseleye o da dahil oldu
Halit Yukay'ın cesedi saatinden tanındı, su yüzüne çıkmama nedeni belirlendi

Ünlü iş insanının kimliğinin nasıl teşhis edildiği ortaya çıktı
Tüm futbolcular yere yattı! Yeşil sahalarda panik anları

Yeşil sahalarda panik anları! Hepsi yere yattı
Maçı böyle kazanacaklarmış! Devler Ligi'ndeki rakibinden Aslan için hain plan

Devler Ligi'ndeki rakibinden Aslan için hain plan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel, ilk kez bu kadar net konuştu: Kılıçdaroğlu'nu tanımayacağız

CHP çok keskin bir yol ayrımında! Özel ilk kez bu kadar ne konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.