25. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali Başlıyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası sanatçılar, yerel yetenekler ve farklı disiplinlerden özel performanslarla Gazimağusa'nın tarihi mekânları sanatla nefes alacak. Müzikten tiyatroya, dans gösterilerinden çocuk etkinliklerine kadar uzanan zengin içerik, 25. yıl coşkusunu doyasıya yaşatacak.

25 yıl içinde festival Natalie Cole, Jose Feliciano, Lara Fabian, Randy Crawford, Goran Bregovic, Pink Martini, Los Paraguayos, Bonnie Tyler, Lorenna McKennitt, Aziza Mustafa Zadeh, Apocalyptica, Cesaria Evora, The Wailers, ZAZ, Luz Casal , Paco Pena, Weather Girls, Third World, Aswad, Boney M, Buika, Lila Downs gibi dünya starlarının yanında Nilüfer, Candan Erçetin, Sertab Erener, Zülfü Livaneli, Timur Selçuk, Yıldız İbrahimova, Bülent Ortaçgil, Özdemir Erdoğan, Leman Sam, Teoman, Okay Temiz, MFÖ, Özlem Tekin, Zuhal Olcay, Mor ve Ötesi, Zerrin Özer, Şebnem Ferah , Athena , Levent Yüksel, Cem Adrian ve Teoman gibi Türk sanatçılarıda ağırladı. Yıldız Kenter, Okan Bayülgen, Ferhan Şensoy, Genco Erkal, Levent Kırca'nın muhteşem oyunlarını yıllar içinde adaya getiren festival dünyaca ünlü Bolşoy Balesi, Aida Gomez, Antonio Najarro, Los Vivancos ve de Anadolu Ateşi gibi dans gruplarını da Kuzey Kıbrıs sanatseverleri ile buluşturdu.

Festivalin açılışından kapanışına kadar tüm etkinlikler, tarihi dokunun eşlik ettiği büyüleyici bir atmosferde izleyiciyle buluşacak. Salamis'in taşlarına, Othello Kalesi'nin surlarına sanatın sesi karışacak.

Açılış konseri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Diğer tüm etkinlikler için bilet fiyatı 300 TL olarak belirlenirken, bilet satışları Gazimağusa Belediyesi gişesinin yanı sıra www.gisekibris.com, www.kibrisbiletcim.com ve www.tixcy.com adreslerinden yapılabilecek.

Tarihi mekânlarda eşsiz bir sanat maratonu için takvimlerinizi işaretleyin; Mağusa, festivalin 25. yılında yine sanatla ışıldıyor.

OTHELLO KALESİ ANA MEKÂN OLUYOR

Salamis Antik Tiyatro'nun büyüleyici atmosferi festivalin klasik mekanı olmaya devam ederken, bu yıl etkinliklerin büyük bölümü tarihi ve dramatik yapısıyla dikkat çeken Othello Kalesi'nde gerçekleştirilecek. Gazimağusa'nın simge yapılarından biri olan kale, ilk kez bu denli kapsamlı bir kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak.

AÇILIŞ ADAMLAR'LA

Festivalin açılış konseri 25 Haziran'da, Türkçe alternatif rock müziğin önde gelen gruplarından Adamlar ile Othello Kalesi'nde yapılacak. Etkileyici sahne performansları ve kendine has müzik tarzıyla dikkat çeken grup, Gazimağusa'da ücretsiz bir konser verecek.

Tolga Akdoğan (vokal ve gitar), Gürhan Öğütücü (gitar), Berat İşçioğlu (bas gitar) ve Berkan Tilavel (davul)'dan oluşan Adamlar grubu; rock, blues, hip hop gibi türleri harmanlayan ve sözleriyle dikkat çeken şarkılarıyla tanınıyor. Grubun son albümü "Kahırlı Merdiven", 2024 yılında yayımlandı.

PRAGUE CELLO QUARTET İLK KEZ KKTC'DE

25. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali'nin önemli etkinliklerinden biri, 30 Haziran akşamı Othello Kalesi'nde sahne alacak Prague Cello Quartet (PCQ) konseri olacak. Müzik akademisi mezunu dört profesyonel müzisyenden oluşan PCQ, klasik müzikten film müziklerine; caz, rock ve pop hitlerden özgün düzenlemelere uzanan zengin repertuarıyla dinleyicileri büyüleyecek.

2006'dan beri dünya çapında sayısız konser veren ve yüzlerce eseri yeniden düzenleyen grup, zekice ve mizahi yaklaşımlarıyla klasik müziğin sınırlarını aşmayı hedefliyor. KKTC'de ilk kez sahne alacakları bu özel konser saat 20.30'da başlayacak.

CELTIC LEGENDS, İRLANDA'NIN RİTMİNİ SALAMİS ANTİK TİYATRO'DA YAŞATACAK

İrlanda'nın dans ve müziğini dünyaya taşıyan ünlü grup Celtic Legends, 25. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 1 Temmuz 2025 tarihinde Salamis Antik Tiyatro'da sahne alacak.

20 yılı aşkın süredir geleneksel İrlanda danslarını ve müziğini canlı enstrümanlar ve koreografiler eşliğinde izleyicilerle buluşturan grup, festivalde izleyicilere unutulmaz bir kültürel yolculuk sunacak. Gösterinin müzik direktörlüğünü Sean McCarthy, koreografisini ise Jacintha Sharpe üstleniyor. Celtic Legends, dünya çapında "Kelt Efsaneleri" ve "Step Dansının Kralları" olarak tanınıyor ve yaklaşık 3 milyondan fazla seyirciye ulaştı.

Festivalin en renkli etkinliklerinden biri olacak bu performans, İrlanda'nın eşsiz kültürünü bu yıl Salamis Antik Tiyatro'nun büyüleyici atmosferinde yaşatacak.

SERENAD BAĞCAN, OTHELLO KALESİ'NDE MAĞUSA KENT ORKESTRASI EŞLİĞİNDE SAHNE ALACAK

Ankara doğumlu başarılı müzisyen Serenad Bağcan, 25. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 3 Temmuz 2025 Perşembe akşamı Othello Kalesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Müzik dolu bir ailede yetişen ve küçük yaşlardan itibaren klasik müzik eğitimi almaya başlayan Bağcan, Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu'nda profesyonel kariyerine adım attı. Uluslararası tanınırlığını özellikle Fazıl Say ile gerçekleştirdiği ortak projelerle artıran sanatçı, kendine özgü yorumculuğu, zarif sahne duruşu ve yumuşak müzik diliyle dikkat çekiyor.

İlk solo albümü "SERENAD" ile köklerine ve aile mirasına saygı duruşunda bulunan Bağcan, Gazimağusa'daki bu özel konserde Türk müziği ve klasik müzik sentezinden oluşan özel bir repertuvar sunacak.

Serenad Bağcan bu performansında, alanında deneyimli ve donanımlı müzisyenlerden oluşan Mağusa Kent Orkestrası ile birlikte sahne alacak. Orkestranın şefliğini ise Mağusa'nın müzik hayatına önemli katkılar sunan Oskay Hoca üstlenecek.

Tarihi Othello Kalesi'nin büyülü atmosferinde gerçekleşecek bu konser, festivalin en özel gecelerinden biri olmaya aday.

MAGNETİC FACES VE EZGİ AKGÜRGEN'DEN FESTİVALDE MODERN KÜLTÜREL MÜZİK YOLCULUĞU

2023 yılında üç genç müzisyenin bir araya gelmesiyle kurulan Magnetic Faces Trio, 25. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 4 Temmuz 2025 tarihinde Othello Kalesi'nde sahne alacak.

Ethnic Jazz ve Rock müziğini Kıbrıs'ın zengin kültürel mirasıyla ustalıkla harmanlayan trio, özgün besteleri ve farklı medeniyetlerin ezgilerini modern bir yaklaşımla izleyiciye sunuyor. Piyano ve synth'de Hüseyin Kırmızı, vurmalılarda Ahmet Akınsel, bas gitarda Özbil Kurtulmuş'tan oluşan ekip, konuk vokalist Ezgi Akgürgen'in güçlü yorumuyla festival coşkusunu artıracak.

Kıbrıs'taki önemli üniversitelerde atölyeler düzenleyen ve müzikseverlerle etkileşimde bulunan grup, 2025'in ortasında çıkarmayı planladıkları ilk albüm öncesinde bu özel konserle Mağusa Kültür ve Sanat Festivali izleyicilerini büyülemeye hazırlanıyor.

MEHMET ALİ SANLIKOL QUİNTET İLE CAZ VE DOĞU MÜZİĞİ HARMANI

Grammy adaylığı bulunan besteci, çok enstrümanlı müzisyen ve caz piyanisti Mehmet Ali Sanlıkol liderliğindeki Mehmet Ali Sanlıkol Quintet, 25. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 7 Temmuz 2025 tarihinde Othello Kalesi'nde sahne alacak.

Sanlıkol'un müziği, Orta Doğu makamları ve ritim döngülerini çağdaş caz ile ustaca harmanlayarak özgün ve evrensel bir sound yaratıyor. Sanlıkol, günümüz küreselleşmesinin müzikte yüzeyselliğe yol açan etkilerine karşı derinlemesine içselleştirilmiş, çokkültürlü ve kapsayıcı bir performans anlayışı sunuyor. Boston Globe tarafından "renkli, hayal dolu, ritmik ve duygusal" olarak tanımlanan müziği, caz dünyasında büyük beğeni topluyor.

Festivalde, caz ve geleneksel müziğin eşsiz birleşimini deneyimlemek isteyenler için kaçırılmayacak bir konser olacak.

COLLECTİF MEDZ BAZAR İLE KÜLTÜRLERARASI BARIŞIN SESİ

Ermeni ve Türk diaspora müzisyenlerinden oluşan Paris merkezli Collectif Medz Bazar, 25. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 8 Temmuz 2025'te Othello Kalesi'nde sahne alacak.

Köklerini çok kültürlü Paris'ten alan grup, Ermeni ve Türk halk müziği geleneklerini modern düzenlemeler ve özgün bestelerle harmanlıyor. Anadilinde söyledikleri şarkılarla, sürgün ve kültürel karışımı anlatan, dayanışma ve kardeşlik mesajı veren Medz Bazar, müziğiyle halklar arasında diyalog ve barış çağrısı yapıyor.

2012'de Paris'te doğan ve Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya, Ortadoğu'dan Anadolu'nun köylerine kadar geniş coğrafyada konserler veren topluluk, müzikle kültürlerarası köprüler kurmayı sürdürüyor.

Festivalin bu özel etkinliği, farklılıklar içinde ortak insanlık değerlerini kutlamak isteyen müzikseverler için kaçırılmayacak bir buluşma olacak.

"KALEDE BİR GECE" OTHELLO KALESİ'NDE TİYATRO VE GİZEMİN BULUŞMASI

Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, 10-11 Temmuz 2025 tarihlerinde Othello Kalesi'nde benzersiz bir tiyatral deneyim seyirciyle buluşacak.

Achilleas Grammatikopoulos'un yönetmenliğinde sahnelenecek "Kalede Bir Gece", Rum ve Türk iki Kıbrıslı çiftin kıskançlık ve çatışmalarla dolu gecesini konu alıyor. Tarihi kalenin mistik atmosferinde, Shakespeare'in Othello, Macbeth, Katherina ve Hermia gibi ikonik karakterleri, gerçek ile hayal arasındaki sınırları zorlayan bir oyunla yeniden canlanıyor.

Dekor ve kostüm tasarımını Giorgos Giannou'nun üstlendiği oyunda, müzik performansları Sais tarafından yapılıyor. Oyuncu kadrosunda İzel Seylani, Zehra Evliya, Giorgos Evagorou, Maria Mesariti ve Anthi Kasinou yer alıyor.

Aşk, kıskançlık ve ihanet temalarının işlendiği bu tiyatro gösterisi, tarih ve edebiyatın büyülü kesişiminde izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor.

CANDAN ERÇETİN, 25. ULUSLARARASI MAĞUSA KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ'Nİ SALAMİS ANTİK TİYATRO'DA KAPANIŞ KONSERİYLE TAÇLANDIRACAK

Türk müziğinin güçlü sesi Candan Erçetin, 25. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanış konserinde 15 Temmuz 2025'te tarihi Salamis Antik Tiyatro sahnesinde dinleyicilerle buluşacak.

Zengin kariyeri, özgün yorumları ve kendine has tarzıyla Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olan Erçetin, festivalin finalinde unutulmaz bir müzik şöleni sunacak. Şarkılarında Balkan ve Trakya ezgilerini modern dokunuşlarla da harmanlayan sanatçı, yıllardır sürdürdüğü başarılı müzik kariyerinin en özel eserlerini ve yeni repertuarını hayranları için seslendirecek.

Galatasaray Lisesi'nden konservatuvara, Eurovision sahnesinden 30. yıl turnesine ve müzik sektöründe önemli görevler üstlenmesine kadar uzanan geniş bir geçmişe sahip olan Candan Erçetin, 15 Temmuz'da Salamis Antik Tiyatro'da sahne alarak festival izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

SANAT DOLU GECELERE GERİ SAYIM BAŞLADI

25. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında tüm etkinlikler her akşam saat 21.00'de başlayacak. Festivalin açılış konseri ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak.

Diğer tüm etkinlikler için bilet fiyatı 300 TL olarak belirlenirken, etkinlikler için biletler, Kıbrıs Biletcim, Gişe Kıbrıs, Tixcy platformlarından ve Gazimağusa Belediyesi'nden temin edilebilecek.

Festival programı ve etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler, 0392 630 0500 numaralı Gazimağusa Belediyesi Kültür İşleri hattını arayabilir.