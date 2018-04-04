Kimya Sektöründe "İhracatın Yıldızları" Ödüllendirildi

Türkiye ekonomisine geçen yıl 16 milyar doların üzerinde ihracatla büyük katkı sağlayan kimya sektörünün başarılı firmaları ödüllendirildi.

"2017 İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) İhracatın Yıldızları Ödülleri" töreni, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende, plastikten kozmetiğe, ilaçtan kauçuğa, medikalden boyaya kadar kimyanın farklı alt sektörlerindeki 10 binden fazla ihracatçı firmayı temsil eden İKMİB tarafından, sektör temsilcileri ödüllendirildi.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, programda, ihracatçıların her geçen yıl çıtayı yükselterek ilerlediğini belirtti. Metin, Akyüz'ün örnek bir başkan olarak görevini doldurduğunu aktararak, İKMİB'in yönetim kurulundaki tüm üyeleri gösterdikleri başarılı çalışmalar nedeniyle tebrik etti.

Metin, şunları kaydetti:

"2018'de ihracatımızın büyümeye olan katkısının devam edeceğini görüyoruz. Kimya sektörü stratejik bir sektör. Her alanda birçok sektörün girdisi olan bir sektör. Buradaki büyüme çok büyük anlam ifade ediyor. Yenilikçi kimya sektörü ihracata büyük katkı sağlıyor. En çok ihracat yapan sektörler arasında 3'üncü sırada yer alıyor. Çok daha hızlı gelişebilecek bir sektör. 2023 yılındaki 50 milyar dolar hedefe siz ihracatçılarımızla ulaşacağız. Ar-Ge, inovasyon, tasarım, marka ve girişimcilik unsurlarıyla büyüyeceğiz. İhracatçımızın her adımında yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin büyümesine, ihracatına katkı sağlayan çok değerli sanayicilerimize teşekkür ediyorum."

"Kimya sektörü 18 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalayacak"

Törende konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de bütün ihracatçıları kutlayarak, "Atılım yılı olarak ilan ettiğimiz 2017 yılı hem ekonomimiz hem de ihracatımız açısından oldukça başarılı bir yıl olarak geride kaldı. 2017 yılında ihracatımız beklentilerimiz doğrultusunda yüzde 10,2 artış kaydetti." diye konuştu.

Söz konusu artış oranıyla dünya ticaretindeki artışın üzerine çıkmayı başardıklarını aktaran Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıl genelinde yüzde 7,4'lük bir büyüme oranı yakaladık. Bu sayede, aralarında Çin ve Hindistan'ın da olduğu G20 ülkeleri arasında lider olduk. Bu büyümede siz değerli ihracatçılarımızın önemli bir payı var. Yüzde 7,4'lük büyümemizin 2,55 puanı ihracattan kaynaklandı. Tüm sektörlerimiz gibi kimya sektörü de ihracata ve büyümeye destek sağladı. Kimya sektörü 2017'de ihracatını yüzde 15 artarak ihracatımızın artmasında önemli bir destek sağladı. Geçen yıl her 100 dolarlık ihracatımızın 11 doları, sizler tarafından gerçekleştirildi. Bu başarıyı yakalayan tüm kimya ihracatçılarımızı buradan alkışlıyorum ve kutluyorum."

Büyükekşi, yıl sonunda kimya sektörünün 18 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalayacağına işaret ederek, "Bugün sağlık, kozmetik, eczacılık, yapı kimyasalları gibi sektörlerde faaliyet gösteren dünya devi firmalar var. Bu firmalar, Kimya 4.0 ile dijital transformasyon ile geleceğe yön vermeye çalışıyor. Artık kişiselleştirilmiş ilaç ve kozmetik ürünleri, endüstriyel biyoteknoloji, e-sağlık hizmetleri gibi kavramlar sektörümüzün geleceğini oluşturuyor. Bugün burada bizlerle birlikte olan sektörümüzün en başarılı firmalarına sesleniyorum; ya bu kavramların içinde olacağız ya da bu oyunun dışında kalacağız." yorumunu yaptı.

"Türkiye'nin en çok ihracat yapan 3. sektörü"

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz ise kimya sektörünün 2017 yılında 16,1 milyar dolarlık ihracata imza atarak Türkiye'nin en çok ihracat yapan 3. sektörü olduğunu belirterek, "Sektörümüzün 2017 ihracatı bir önceki yıla göre miktarda 10,9 artış ile 18,3 milyon ton, değerde ise yüzde 15,2 artış ile 16,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kimya sektörünün 2017 yılında en çok ihracat yaptığı ilk 10 ülke BAE, Almanya, Irak, ABD, Mısır, İtalya, İran, İspanya, Yunanistan ve İngiltere olarak sıralandı." bilgisini verdi.

Akyüz, geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştiren ülke grubunun ise yaklaşık yüzde 37 pay ile 5,8 milyar doları aşan AB olduğunu aktararak, "Alt sektörlerimiz açısından geçen yılı değerlendirdiğimizde ihracata en fazla katkıyı 5,3 milyar dolarlık ihracatla plastikler ve mamulleri, 3,5 milyar dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler ile 1,3 milyar dolarlık ihracatla anorganik kimyasallar ürün gruplarının yaptığını görüyoruz." diye konuştu.

24 kategoride ilk 5 firma ödüllendirildi

Kimyanın alt sektör ve ürün gruplarında en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 firmanın ödüllendirildiği gecede 24 kategoride en başarılı firmalar ödüllendirildi.

Ödül alan firmalar şu şekilde oluştu: