KİA HABERLERİ

Kia - 30.3.2020

TÜİK verilerine göre, Şubat ayında 843 bin 550 adet taşıtın devri yapıldı ve bu taşıtların yüzde 72.5'ini otomobil, yüzde 16.5'ini kamyonet, yüzde 3.3'ünün motosiklet, yüzde 3.0'ını traktör, yüzde 2.2'sini kamyon, yüzde 1.9'unu minibüs, yüzde 0.5'ini otobüs ve yüzde 0.1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15.6'sı Renault, yüzde 11.9'u Fiat, yüzde 8.3'ü Volkswagen, yüzde 8.1'i Toyota, yüzde 6.4'ü Peugeot, yüzde 5.7'si Dacia, yüzde 5.0'ı Skoda, yüzde 4.5'i Hyundai, yüzde 4.4'ü Honda, yüzde 3.8'i Seat, yüzde 3.7'si Mercedes-Benz, yüzde 3.4'ü Citroen, yüzde 3.0'ı Kia, yüzde 3.