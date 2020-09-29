KİA HABERLERİ

Kia - 11.9.2020
İkinci el araç almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka ÖTV sonrası yaşanan fiyat artışları
Kia - 28.8.2020
Trafiğe 7 ayda 526 bin 939 aracın kaydı yapıldı
Temmuzda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 18,9'unun Renault, yüzde 15,8'inin Fiat, yüzde 6,9'unun Volkswagen, yüzde 5,9'unun Dacia, yüzde 5,1'inin Skoda, yüzde 4,9'unun Audi, yüzde 4,6'sının Toyota, yüzde 4,4'ünün Opel, yüzde 4,1'inin Peugeot, yüzde 4'ünün Hyundai, yüzde 3,6'sının Honda, yüzde 3,5'inin Ford, yüzde 2,9'unun Citroen, yüzde 2,7'sinin BMW, yüzde 2,3'ünün Mercedes-Benz, yüzde 2,1'inin Volvo, yüzde 2,1'inin Seat, yüzde 1,9'unun Kia, yüzde 0,9'unun Nissan, yüzde 0,6'sının Suzuki ve yüzde 2,9'unun diğer markalardan oluştuğu görüldü.
Kia - 28.8.2020
Motorlu kara taşıtları, temmuz verileri açıklandı
Temmuz ayında 83 bin 119 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 18,9'u Renault, yüzde 15,8'i Fiat, yüzde 6,9'u Volkswagen, yüzde 5,9'u Dacia, yüzde5,1'i Skoda yüzde 4,9'u Audi, yüzde 4,6'sı Toyota, yüzde 4,4'ü Opel, yüzde 4,1'i Peugeot, yüzde 4,0'ı Hyundai, yüzde 3,6'sı Honda, yüzde 3,5'i Ford, yüzde 2,9'u Citroen, yüzde 2,7'si BMW, yüzde 2,3'ü Mercedes-Benz, yüzde 2,1'i Volvo, yüzde 2,1'i Seat, yüzde 1,9'u Kia, yüzde 0,9'u Nissan, yüzde 0,6'sı Suzuki ve yüzde 2,9'u diğer markalardan oluştu.
Kia - 29.7.2020
Son Dakika | Trafiğe yılın ilk yarısında 388 bin 56 aracın kaydı yapıldı
Haziranda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 18,2'sinin Renault, yüzde 11,4'ünün Fiat, yüzde 7,8'inin Volkswagen, yüzde 6,9'unun Hyundai, yüzde 5,8'inin Citroen, yüzde 5,7'sinin Peugeot, yüzde 5,5'inin Opel, yüzde 5,3'ünün Honda, yüzde 5,1'inin Toyota, yüzde 4,9'unun Audi, yüzde 3,2'sinin Kia, yüzde 3,1'inin Dacia, yüzde 2,8'inin Ford, yüzde 2,8'inin Mercedes-Benz, yüzde 2,6'sının Skoda, yüzde 1,5'inin Seat, yüzde 1,1'inin Suzuki, yüzde 1,1'inin BMW, yüzde 0,9'unun Nissan, yüzde 0,7'sinin Volvo ve yüzde 3,5'inin diğer markalardan oluştuğu görüldü.
Kia - 29.7.2020
Haziran'da 76 bin araç trafiğe katıldı
Haziran ayında 31 bin 360 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 18,2'si Renault, yüzde 11,4'ü Fiat, yüzde 7,8'i Volkswagen, yüzde 6,9'u Hyundai, yüzde 5,8'i Citroen, yüzde 5,7'si Peugeot, yüzde 5,5'i Opel, yüzde 5,3'ü Honda, yüzde 5,1'i Toyota, yüzde 4,9'u Audi, yüzde 3,2'si Kia, yüzde 3,1'i Dacia, yüzde 2,8'i Ford, yüzde 2,8'i Mercedes-Benz, yüzde 2,6'sı Skoda, yüzde 1,5'i Seat, yüzde 1,1'i Suzuki, yüzde 1,1'i BMW, yüzde 0,9'u Nissan, yüzde 0,7'si Volvo ve yüzde 3,5'i diğer markalardan oluştu.
Kia - 28.7.2020
Rekabet Kurulu kararları
Hyundai Motor Company ve Kia Motor Corporation'ın BMW AG, Daimler AG, Ford Motor Company ve Dr.
Kia - 29.6.2020
Trafiğe 5 ayda 311 bin 998 aracın kaydı yapıldı
Mayısta trafiğe kaydı yapılan 22 bin 748 otomobilin yüzde 19,1'i Renault, yüzde 15,2'si Peugeot, yüzde 9'u Opel, yüzde 9'u Fiat, yüzde 6,3'ü Citroen, yüzde 5,3'ü Volkswagen, yüzde 5'i Honda, yüzde 4,5'i Mercedes-Benz, yüzde 3,6'sı Hyundai, yüzde 3,1'i Dacia, yüzde 2,8'i Ford, yüzde 2,3'ü Toyota, yüzde 2,2'si Seat, yüzde 2,1'i Kia, yüzde 2,1'i Volvo, yüzde 1,6'sı Audi, yüzde 1,2'si Nissan, yüzde 1,1'i Land Rover, yüzde 1'i BMW, yüzde 0,9'u Skoda, ve yüzde 2,7'si diğer markalardan oluştu.
Kia - 29.6.2020
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 23 milyon 448 bin 381 oldu
Mayıs ayında 22 bin 748 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 19,1'i Renault, yüzde 15,2'si Peugeot, yüzde 9,0'ı Opel, yüzde 9,0'ı Fiat, yüzde 6,3'ü Citroen, yüzde 5,3'ü Volkswagen, yüzde 5,0'ı Honda, yüzde 4,5'i Mercedes-Benz, yüzde 3,6'sı Hyundai, yüzde 3,1'i Dacia, yüzde 2,8'i Ford, yüzde 2,3'ü Toyota, yüzde 2,2'si Seat, yüzde 2,1'i Kia, yüzde 2,1'i Volvo, yüzde 1,6'sı Audi, yüzde 1,2'si Nissan, yüzde 1,1'i Land Rover, yüzde 1,0'ı BMW, yüzde 0,9'u Skoda, ve yüzde 2,7'si diğer markalardan oluştu.
Kia - 21.6.2020
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Kia - 6.6.2020
İkinci elin lideri Renault!
Arazi, SUV ve Pick-Up Kasa Tiplerinde, Markaların Mayıs Ayı Oranları arabam.com'da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesinde en yüksek oran Nissan Qashqai'nin. Onu sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan modelleri izliyor.
Kia - 6.6.2020
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kia - 31.5.2020
Kia Vaughn, yeniden Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Çekya vatandaşı Kia Vaughn'u yeniden kadrosuna kattı.
Kia - 29.5.2020
Trafiğe 4 ayda 259 bin 918 aracın kaydı yapıldı
Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 19 bin 660 otomobilin yüzde 13,3'ü Fiat, yüzde 11,8'i Volkswagen, yüzde 9,9'u Renault, yüzde 9,4'ü Peugeot, yüzde 8'i Opel, yüzde 6,9'u Ford, yüzde 4,8'i BMW, yüzde 4,5'i Mercedes-Benz, yüzde 4'ü Citroen, yüzde 3,7'si Dacia, yüzde 3,5'i Hyundai, yüzde 3,1'i Audi, yüzde 2,4'ü Seat, yüzde 1,9'u Toyota, yüzde 1,7'si Skoda, yüzde 1,6'sı Honda, yüzde 1,6'sı Volvo, yüzde 1,5'i Kia, yüzde 0,9'u Jeep, yüzde 0,9'u Nissan ve yüzde 4,7'si diğer markalardan oluştu.
Kia - 29.5.2020
Motorlu kara taşıtları nisan verileri açıklandı
Nisan ayında 19 bin 660 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 13,3'ü Fiat, yüzde 11,8'i Volkswagen, yüzde 9,9'u Renault, yüzde 9,4'ü Peugeot, yüzde 8,0'ı Opel, yüzde 6,9'u Ford, yüzde 4,8'i BMW, yüzde 4,5'i Mercedes-Benz, yüzde 4,0'ı Citroen, yüzde 3,7'si Dacia, yüzde 3,5'i Hyundai, yüzde 3,1'i Audi, yüzde 2,4'ü Seat, yüzde 1,9'u Toyota, yüzde 1,7'si Skoda, yüzde 1,6'sı Honda, yüzde 1,6'sı Volvo, yüzde 1,5'i Kia, yüzde 0,9'u Jeep, yüzde 0,9'u Nissan ve yüzde 4,7'si diğer markalardan oluştu.
Kia - 22.5.2020
KIA'dan görüntülü konuşma hizmeti
KIA, Covid-19 salgını döneminde müşterileri için yeni bir dijital hizmet başlattı.
Kia - 19.5.2020
KIA garanti sürelerini 30 Haziran'a kadar uzattı
Anadolu Grubu bünyesindeki Çelik Motor’un markası olan KIA, COVID 19 salgını nedeniyle yetkili servislere gelemeyen KIA araç sahiplerine esneklik sunuyor.
Kia - 4.5.2020
Toshiba Japonya, Hyundai ve Kia ABD fabrikalarını açıyor
Japonya merkezli çokuluslu tüketici ürünleri, elektronik cihazlar ve parçaları üreticisi Toshiba, Japonya'daki fabrikalarında üretime 7 Mayıs'ta yeniden başlayacağını açıkladı.
Kia - 30.4.2020
Trafiğe 3 ayda 219 bin 747 aracın kaydı yapıldı
Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 43 bin 300 otomobilin yüzde 17,2'sinin Renault, yüzde 13,6'sının Volkswagen, yüzde 10,4'ünün Fiat, yüzde 7,2'sinin Toyota, yüzde 6,4'ünün Peugeot, yüzde 5'inin Opel, yüzde 4,8'inin Ford, yüzde 3,9'unun Dacia, yüzde 3,8'inin Hyundai, yüzde 3,7'sinin Citroen, yüzde 3,3'ünün Honda, yüzde 3'ünün Skoda ve Mercedes-Benz, yüzde 2,4'ünün Audi, yüzde 2,4'ünün Seat, yüzde 2'sinin BMW, yüzde 1,5'inin Kia, yüzde 1,1'inin Nissan, yüzde 0,9'unun Jeep, yüzde 0,8'inin Volvo ve yüzde 3,4'ünün diğer markalardan oluştuğu görüldü.
Kia - 30.4.2020
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı martta yüzde 35,6 arttı
Mart ayında 43 bin 300 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 17,2'si Renault, yüzde 13,6'sı Volkswagen, yüzde 10,4'ü Fiat, yüzde 7,2'si Toyota, yüzde 6,4'ü Peugeot, yüzde 5,0'ı Opel, yüzde 4,8'i Ford, yüzde 3,9'u Dacia, yüzde 3,8'i Hyundai, yüzde 3,7'si Citroen, yüzde 3,3'ü Honda, yüzde 3,0'ı Skoda, yüzde 3,0'ı Mercedes-Benz, yüzde 2,4'ü Audi, yüzde 2,4'ü Seat, yüzde 2,0'ı BMW, yüzde 1,5'i Kia, yüzde 1,1'i Nissan, yüzde 0,9'u Jeep, yüzde 0,8'i Volvo ve yüzde 3,4'ü diğer markalardan oluştu.
Kia - 30.3.2020
TÜİK-Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Şubat'ta yüzde 43.8 azaldı
TÜİK verilerine göre, Şubat ayında 843 bin 550 adet taşıtın devri yapıldı ve bu taşıtların yüzde 72.5'ini otomobil, yüzde 16.5'ini kamyonet, yüzde 3.3'ünün motosiklet, yüzde 3.0'ını traktör, yüzde 2.2'sini kamyon, yüzde 1.9'unu minibüs, yüzde 0.5'ini otobüs ve yüzde 0.1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15.6'sı Renault, yüzde 11.9'u Fiat, yüzde 8.3'ü Volkswagen, yüzde 8.1'i Toyota, yüzde 6.4'ü Peugeot, yüzde 5.7'si Dacia, yüzde 5.0'ı Skoda, yüzde 4.5'i Hyundai, yüzde 4.4'ü Honda, yüzde 3.8'i Seat, yüzde 3.7'si Mercedes-Benz, yüzde 3.4'ü Citroen, yüzde 3.0'ı Kia, yüzde 3.
Kia - 30.3.2020
Trafiğe 1 ayda 53 bin 135 aracın kaydı yapıldı
Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15,6'sı Renault, yüzde 11,9'u Fiat, yüzde 8,3'ü Volkswagen, yüzde 8,1'i Toyota, yüzde 6,4'ü Peugeot, yüzde 5,7'si Dacia, yüzde 5'i Skoda, yüzde 4,5'i Hyundai, yüzde 4,4'ü Honda, yüzde 3,8'i Seat, yüzde 3,7'si Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Citroen, yüzde 3'ü Kia, yüzde 3'ü Opel, yüde 2,7'si Ford, yüzde 2,1'i Audi, yüzde 1,8'i BMW, yüzde 1,3'ü Nissan, yüzde 0,8'i Jeep, yüzde 0,7'si Volvo ve yüzde 3,7'si diğer markalardan oldu.