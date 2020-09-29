KİA HABERLERİ

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Kia Haberleri

Kia haber, Kia son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kia: TÜİK-Kaydı yapılan taşıt sayısı Ağustos'ta yüzde 25.2 azaldıKia - 29.9.2020
TÜİK-Kaydı yapılan taşıt sayısı Ağustos'ta yüzde 25.2 azaldı
Kia: Kontrolden çıkan cip şarampole devrildi: 4 yaralıKia - 24.9.2020
Kontrolden çıkan cip şarampole devrildi: 4 yaralı
Kia: İkinci el araç almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka ÖTV sonrası yaşanan fiyat artışlarıKia - 11.9.2020
İkinci el araç almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka ÖTV sonrası yaşanan fiyat artışları
Kia: Kavşağa ters yönden giren motosikletliye otomobil çarptı: 1 yaralıKia - 4.9.2020
Kavşağa ters yönden giren motosikletliye otomobil çarptı: 1 yaralı
Kia: Kavşağa ters yönden giren motosikletliye otomobil çarptı: 1 yaralıKia - 4.9.2020
Kavşağa ters yönden giren motosikletliye otomobil çarptı: 1 yaralı
Kia - 28.8.2020
Trafiğe 7 ayda 526 bin 939 aracın kaydı yapıldı
Temmuzda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 18,9'unun Renault, yüzde 15,8'inin Fiat, yüzde 6,9'unun Volkswagen, yüzde 5,9'unun Dacia, yüzde 5,1'inin Skoda, yüzde 4,9'unun Audi, yüzde 4,6'sının Toyota, yüzde 4,4'ünün Opel, yüzde 4,1'inin Peugeot, yüzde 4'ünün Hyundai, yüzde 3,6'sının Honda, yüzde 3,5'inin Ford, yüzde 2,9'unun Citroen, yüzde 2,7'sinin BMW, yüzde 2,3'ünün Mercedes-Benz, yüzde 2,1'inin Volvo, yüzde 2,1'inin Seat, yüzde 1,9'unun Kia, yüzde 0,9'unun Nissan, yüzde 0,6'sının Suzuki ve yüzde 2,9'unun diğer markalardan oluştuğu görüldü.
Kia: Motorlu kara taşıtları, temmuz verileri açıklandıKia - 28.8.2020
Motorlu kara taşıtları, temmuz verileri açıklandı
Kia - 28.8.2020
Motorlu kara taşıtları, temmuz verileri açıklandı
Temmuz ayında 83 bin 119 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 18,9'u Renault, yüzde 15,8'i Fiat, yüzde 6,9'u Volkswagen, yüzde 5,9'u Dacia, yüzde5,1'i Skoda yüzde 4,9'u Audi, yüzde 4,6'sı Toyota, yüzde 4,4'ü Opel, yüzde 4,1'i Peugeot, yüzde 4,0'ı Hyundai, yüzde 3,6'sı Honda, yüzde 3,5'i Ford, yüzde 2,9'u Citroen, yüzde 2,7'si BMW, yüzde 2,3'ü Mercedes-Benz, yüzde 2,1'i Volvo, yüzde 2,1'i Seat, yüzde 1,9'u Kia, yüzde 0,9'u Nissan, yüzde 0,6'sı Suzuki ve yüzde 2,9'u diğer markalardan oluştu.
Kia: TÜİK-Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Temmuz'da yüzde 82.6 arttıKia - 28.8.2020
TÜİK-Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Temmuz'da yüzde 82.6 arttı
Kia: Trafiğe kaydı yapılan taşıt aylık yüzde 46.0 arttıKia - 29.7.2020
Trafiğe kaydı yapılan taşıt aylık yüzde 46.0 arttı
Kia - 29.7.2020
Son Dakika | Trafiğe yılın ilk yarısında 388 bin 56 aracın kaydı yapıldı
Haziranda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 18,2'sinin Renault, yüzde 11,4'ünün Fiat, yüzde 7,8'inin Volkswagen, yüzde 6,9'unun Hyundai, yüzde 5,8'inin Citroen, yüzde 5,7'sinin Peugeot, yüzde 5,5'inin Opel, yüzde 5,3'ünün Honda, yüzde 5,1'inin Toyota, yüzde 4,9'unun Audi, yüzde 3,2'sinin Kia, yüzde 3,1'inin Dacia, yüzde 2,8'inin Ford, yüzde 2,8'inin Mercedes-Benz, yüzde 2,6'sının Skoda, yüzde 1,5'inin Seat, yüzde 1,1'inin Suzuki, yüzde 1,1'inin BMW, yüzde 0,9'unun Nissan, yüzde 0,7'sinin Volvo ve yüzde 3,5'inin diğer markalardan oluştuğu görüldü.
Kia: Haziran'da 76 bin araç trafiğe katıldıKia - 29.7.2020
Haziran'da 76 bin araç trafiğe katıldı
Kia - 29.7.2020
Haziran'da 76 bin araç trafiğe katıldı
Haziran ayında 31 bin 360 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 18,2'si Renault, yüzde 11,4'ü Fiat, yüzde 7,8'i Volkswagen, yüzde 6,9'u Hyundai, yüzde 5,8'i Citroen, yüzde 5,7'si Peugeot, yüzde 5,5'i Opel, yüzde 5,3'ü Honda, yüzde 5,1'i Toyota, yüzde 4,9'u Audi, yüzde 3,2'si Kia, yüzde 3,1'i Dacia, yüzde 2,8'i Ford, yüzde 2,8'i Mercedes-Benz, yüzde 2,6'sı Skoda, yüzde 1,5'i Seat, yüzde 1,1'i Suzuki, yüzde 1,1'i BMW, yüzde 0,9'u Nissan, yüzde 0,7'si Volvo ve yüzde 3,5'i diğer markalardan oluştu.
Kia - 28.7.2020
Rekabet Kurulu kararları
Hyundai Motor Company ve Kia Motor Corporation'ın BMW AG, Daimler AG, Ford Motor Company ve Dr.
Kia: Delphi Technologies'den Japon ve Koreli üreticiler için yeni yatırım!Kia - 24.7.2020
Delphi Technologies'den Japon ve Koreli üreticiler için yeni yatırım!
Kia: Delphi Technologies, satış sonrası fren programını genişletiyorKia - 24.7.2020
Delphi Technologies, satış sonrası fren programını genişletiyor
Kia: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Iagupova, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da!Kia - 6.7.2020
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Iagupova, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'da!
Kia: Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralıKia - 4.7.2020
Kocaeli'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kia: Avrupa'nın En Çok Satan Otomobilleri (Mayıs 2020)Kia - 1.7.2020
Avrupa'nın En Çok Satan Otomobilleri (Mayıs 2020)
Kia - 29.6.2020
Trafiğe 5 ayda 311 bin 998 aracın kaydı yapıldı
Mayısta trafiğe kaydı yapılan 22 bin 748 otomobilin yüzde 19,1'i Renault, yüzde 15,2'si Peugeot, yüzde 9'u Opel, yüzde 9'u Fiat, yüzde 6,3'ü Citroen, yüzde 5,3'ü Volkswagen, yüzde 5'i Honda, yüzde 4,5'i Mercedes-Benz, yüzde 3,6'sı Hyundai, yüzde 3,1'i Dacia, yüzde 2,8'i Ford, yüzde 2,3'ü Toyota, yüzde 2,2'si Seat, yüzde 2,1'i Kia, yüzde 2,1'i Volvo, yüzde 1,6'sı Audi, yüzde 1,2'si Nissan, yüzde 1,1'i Land Rover, yüzde 1'i BMW, yüzde 0,9'u Skoda, ve yüzde 2,7'si diğer markalardan oluştu.
Kia: Taşıt sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 23 milyon 448 bin 381 olduKia - 29.6.2020
Taşıt sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 23 milyon 448 bin 381 oldu
Kia: TÜİK-Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar aylık yüzde 29.6 arttıKia - 29.6.2020
TÜİK-Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar aylık yüzde 29.6 arttı
Kia - 29.6.2020
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 23 milyon 448 bin 381 oldu
Mayıs ayında 22 bin 748 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 19,1'i Renault, yüzde 15,2'si Peugeot, yüzde 9,0'ı Opel, yüzde 9,0'ı Fiat, yüzde 6,3'ü Citroen, yüzde 5,3'ü Volkswagen, yüzde 5,0'ı Honda, yüzde 4,5'i Mercedes-Benz, yüzde 3,6'sı Hyundai, yüzde 3,1'i Dacia, yüzde 2,8'i Ford, yüzde 2,3'ü Toyota, yüzde 2,2'si Seat, yüzde 2,1'i Kia, yüzde 2,1'i Volvo, yüzde 1,6'sı Audi, yüzde 1,2'si Nissan, yüzde 1,1'i Land Rover, yüzde 1,0'ı BMW, yüzde 0,9'u Skoda, ve yüzde 2,7'si diğer markalardan oluştu.
Kia: Makyajlı KIA Rio Temmuz'da Türkiye'de!Kia - 26.6.2020
Makyajlı KIA Rio Temmuz'da Türkiye'de!
Kia: İyi, kötü ve çirkin – Gerçek David Luiz’in peşindeKia - 22.6.2020
İyi, kötü ve çirkin – Gerçek David Luiz’in peşinde
Kia: Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdiKia - 21.6.2020
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Kia - 6.6.2020
İkinci elin lideri Renault!
Arazi, SUV ve Pick-Up Kasa Tiplerinde, Markaların Mayıs Ayı Oranları arabam.com'da yayınlanan 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesinde en yüksek oran Nissan Qashqai'nin. Onu sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan modelleri izliyor.
Kia: Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlarKia - 6.6.2020
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kia: Kia Vaughn, Fenerbahçe'deKia - 31.5.2020
Kia Vaughn, Fenerbahçe'de
Kia: Fenerbahçe'den bir gün içinde 10 transfer!Kia - 31.5.2020
Fenerbahçe'den bir gün içinde 10 transfer!
Kia - 31.5.2020
Kia Vaughn, yeniden Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Çekya vatandaşı Kia Vaughn'u yeniden kadrosuna kattı.
Kia: TÜİK-Trafiğe kaydı yapılan taşıt Nisan'da yüzde 44.3 azaldıKia - 29.5.2020
TÜİK-Trafiğe kaydı yapılan taşıt Nisan'da yüzde 44.3 azaldı
Kia - 29.5.2020
Trafiğe 4 ayda 259 bin 918 aracın kaydı yapıldı
Nisan sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 19 bin 660 otomobilin yüzde 13,3'ü Fiat, yüzde 11,8'i Volkswagen, yüzde 9,9'u Renault, yüzde 9,4'ü Peugeot, yüzde 8'i Opel, yüzde 6,9'u Ford, yüzde 4,8'i BMW, yüzde 4,5'i Mercedes-Benz, yüzde 4'ü Citroen, yüzde 3,7'si Dacia, yüzde 3,5'i Hyundai, yüzde 3,1'i Audi, yüzde 2,4'ü Seat, yüzde 1,9'u Toyota, yüzde 1,7'si Skoda, yüzde 1,6'sı Honda, yüzde 1,6'sı Volvo, yüzde 1,5'i Kia, yüzde 0,9'u Jeep, yüzde 0,9'u Nissan ve yüzde 4,7'si diğer markalardan oluştu.
Kia: Nisan ayında 40 bin 171 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldıKia - 29.5.2020
Nisan ayında 40 bin 171 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
Kia - 29.5.2020
Motorlu kara taşıtları nisan verileri açıklandı
Nisan ayında 19 bin 660 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 13,3'ü Fiat, yüzde 11,8'i Volkswagen, yüzde 9,9'u Renault, yüzde 9,4'ü Peugeot, yüzde 8,0'ı Opel, yüzde 6,9'u Ford, yüzde 4,8'i BMW, yüzde 4,5'i Mercedes-Benz, yüzde 4,0'ı Citroen, yüzde 3,7'si Dacia, yüzde 3,5'i Hyundai, yüzde 3,1'i Audi, yüzde 2,4'ü Seat, yüzde 1,9'u Toyota, yüzde 1,7'si Skoda, yüzde 1,6'sı Honda, yüzde 1,6'sı Volvo, yüzde 1,5'i Kia, yüzde 0,9'u Jeep, yüzde 0,9'u Nissan ve yüzde 4,7'si diğer markalardan oluştu.
Kia - 22.5.2020
KIA'dan görüntülü konuşma hizmeti
KIA, Covid-19 salgını döneminde müşterileri için yeni bir dijital hizmet başlattı.
Kia: KIA Avrupa'da elektrikli araçlarıyla büyüyecekKia - 19.5.2020
KIA Avrupa'da elektrikli araçlarıyla büyüyecek
Kia - 19.5.2020
KIA garanti sürelerini 30 Haziran'a kadar uzattı
Anadolu Grubu bünyesindeki Çelik Motor’un markası olan KIA, COVID 19 salgını nedeniyle yetkili servislere gelemeyen KIA araç sahiplerine esneklik sunuyor.
Kia: Kia Vaughn: 'Basketbolu özledim'Kia - 11.5.2020
Kia Vaughn: "Basketbolu özledim"
Kia: 'Basketbolu özledim'Kia - 11.5.2020
"Basketbolu özledim"
Kia - 4.5.2020
Toshiba Japonya, Hyundai ve Kia ABD fabrikalarını açıyor
Japonya merkezli çokuluslu tüketici ürünleri, elektronik cihazlar ve parçaları üreticisi Toshiba, Japonya'daki fabrikalarında üretime 7 Mayıs'ta yeniden başlayacağını açıkladı.
Kia - 30.4.2020
Trafiğe 3 ayda 219 bin 747 aracın kaydı yapıldı
Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 43 bin 300 otomobilin yüzde 17,2'sinin Renault, yüzde 13,6'sının Volkswagen, yüzde 10,4'ünün Fiat, yüzde 7,2'sinin Toyota, yüzde 6,4'ünün Peugeot, yüzde 5'inin Opel, yüzde 4,8'inin Ford, yüzde 3,9'unun Dacia, yüzde 3,8'inin Hyundai, yüzde 3,7'sinin Citroen, yüzde 3,3'ünün Honda, yüzde 3'ünün Skoda ve Mercedes-Benz, yüzde 2,4'ünün Audi, yüzde 2,4'ünün Seat, yüzde 2'sinin BMW, yüzde 1,5'inin Kia, yüzde 1,1'inin Nissan, yüzde 0,9'unun Jeep, yüzde 0,8'inin Volvo ve yüzde 3,4'ünün diğer markalardan oluştuğu görüldü.
Kia - 30.4.2020
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı martta yüzde 35,6 arttı
Mart ayında 43 bin 300 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 17,2'si Renault, yüzde 13,6'sı Volkswagen, yüzde 10,4'ü Fiat, yüzde 7,2'si Toyota, yüzde 6,4'ü Peugeot, yüzde 5,0'ı Opel, yüzde 4,8'i Ford, yüzde 3,9'u Dacia, yüzde 3,8'i Hyundai, yüzde 3,7'si Citroen, yüzde 3,3'ü Honda, yüzde 3,0'ı Skoda, yüzde 3,0'ı Mercedes-Benz, yüzde 2,4'ü Audi, yüzde 2,4'ü Seat, yüzde 2,0'ı BMW, yüzde 1,5'i Kia, yüzde 1,1'i Nissan, yüzde 0,9'u Jeep, yüzde 0,8'i Volvo ve yüzde 3,4'ü diğer markalardan oluştu.
Kia: Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı martta yüzde 35,6 arttıKia - 30.4.2020
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı martta yüzde 35,6 arttı
Kia: KIA Telluride 'Dünyada Yılın Otomobili' seçildiKia - 12.4.2020
KIA Telluride "Dünyada Yılın Otomobili" seçildi
Kia: TÜİK-Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Şubat'ta yüzde 43.8 azaldı (2)Kia - 30.3.2020
TÜİK-Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Şubat'ta yüzde 43.8 azaldı (2)
Kia - 30.3.2020
TÜİK-Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Şubat'ta yüzde 43.8 azaldı
TÜİK verilerine göre, Şubat ayında 843 bin 550 adet taşıtın devri yapıldı ve bu taşıtların yüzde 72.5'ini otomobil, yüzde 16.5'ini kamyonet, yüzde 3.3'ünün motosiklet, yüzde 3.0'ını traktör, yüzde 2.2'sini kamyon, yüzde 1.9'unu minibüs, yüzde 0.5'ini otobüs ve yüzde 0.1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.   Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15.6'sı Renault, yüzde 11.9'u Fiat, yüzde 8.3'ü Volkswagen, yüzde 8.1'i Toyota, yüzde 6.4'ü Peugeot, yüzde 5.7'si Dacia, yüzde 5.0'ı Skoda, yüzde 4.5'i Hyundai, yüzde 4.4'ü Honda, yüzde 3.8'i Seat, yüzde 3.7'si Mercedes-Benz, yüzde 3.4'ü Citroen, yüzde 3.0'ı Kia, yüzde 3.
Kia - 30.3.2020
Trafiğe 1 ayda 53 bin 135 aracın kaydı yapıldı
Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15,6'sı Renault, yüzde 11,9'u Fiat, yüzde 8,3'ü Volkswagen, yüzde 8,1'i Toyota, yüzde 6,4'ü Peugeot, yüzde 5,7'si Dacia, yüzde 5'i Skoda, yüzde 4,5'i Hyundai, yüzde 4,4'ü Honda, yüzde 3,8'i Seat, yüzde 3,7'si Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Citroen, yüzde 3'ü Kia, yüzde 3'ü Opel, yüde 2,7'si Ford, yüzde 2,1'i Audi, yüzde 1,8'i BMW, yüzde 1,3'ü Nissan, yüzde 0,8'i Jeep, yüzde 0,7'si Volvo ve yüzde 3,7'si diğer markalardan oldu.
Kia: Şubat ayında trafiğe 53 bin araç katıldıKia - 30.3.2020
Şubat ayında trafiğe 53 bin araç katıldı
Kia: Şubat ayında trafiğe 53 bin araç katıldıKia - 30.3.2020
Şubat ayında trafiğe 53 bin araç katıldı
Kia: 31 güvenlik kamerası incelendi, akaryakıt hırsızı yakalandıKia - 12.3.2020
31 güvenlik kamerası incelendi, akaryakıt hırsızı yakalandı
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Şu an buradasınız: Kia Haberleri | Kia Haber - Haberler - Kia haberleri, son dakika kia haber ve gelişmeleri burada. TÜİK-Kaydı yapılan taşıt sayısı Ağustos'ta yüzde 25.2 azaldı.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 18:01:12. #1.15#
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