Yeni Kia EV9 Türkiye'de Satışa Sunuldu

Ocak 2024 itibariyle Türkiye'de satışa sunulan yeni Kia EV 9, fiyatı ve özellikleri ile ilk günden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki Kia'nın Elektrikli Küresel Modüler Platformu (E-GMP) üzerine inşa edilen EV9, kullanıcılarına neler sunuyor?

Yeni Kia EV 9 fiyatı ve özellikleri!

Yeni Kia EV9, hem arkadan itişli hem de dört çeker (AWD) versiyonlarıyla satışa sundu. Arkadan itişli versiyon, 149.5 kW güç, 350 Nm tork ve 563 km'ye kadar WLTP menzile sahip. Dört çeker versiyon ise her biri 141 kW güç üreten iki elektromotorla 505 km menzile sahip.

800 volt ultra hızlı şarj özelliğiyle gelen yeni EV9, 15 dakikada arkadan itişli versiyonunda 249 km'ye, dört çeker versiyonunda ise 226 km'ye kadar menzil sunuyor. Dolayısıyla 99.8 kWh kapasiteli bataryasının hızlı şarj ile kısa sürede dolduğunu söyleyebiliriz.

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Altı ve yedi koltuklu seçenekleri bulunan EV9'un iç mekanı, deri döşemelere ve geri dönüştürülmüş malzemelere sahip. İkinci sıra koltuklarda döner koltuk veya relaxation özellikleri isteğe bağlı olarak sunulurken, dijital yan aynalar, elektrikli kapı kolları, soğutmalı koltuklar ve panoramik ekran gibi yeniliklerle birlikte geliyor.

Kia EV9, 5,015 mm uzunluğu, 1,980 mm genişliği ve 1,780 mm yüksekliği ile bugüne kadar üretilen en geniş binek otomobiller arasına girmeyi başarıyor. Bagaj hacmi de kullanıcılara geniş depolama alanları sunuyor. Özellikle arkadan itişli versiyonda 828 litre olan arka bagaj hacmi dikkat çekiyor.

Ocak 2024 itibariyle Türkiye'de satışa sunulan Yeni Kia EV9'un başlangıç fiyatı 4.8 milyon TL olarak açıklandı. Her ne kadar pahalı bir otomobil olsa da bu fiyat, aracın sunduğu yüksek performans, geniş iç mekan ve çevre dostu özelliklere göre rekabetçi bir konumda bulunmasını sağlıyor.

Kia EV 9 motor özellikleri

MotorArkadan İtişli VersiyonDört Çeker (AWD) Versiyon Elektromotor Gücü149.5 kW141 kW (Her Bir Elektromotor)Maksimum Tork350 Nm350 Nm (Her Bir Elektromotor)Hızlanma (0-100 km/s)9.4 saniye5.3 saniye (GT-Line versiyonu)Maksimum Hız185 km/s200 km/s (GT-Line versiyonu)Tamamen Elektrikli Sürüş Menzili (WLTP)563 km505 km

Kia EV 9 batarya özellikleri

Batarya Kapasite99.8 kWhŞarj Süresi (800V Ultra Hızlı Şarj ile)15 Dakikada: 249 km (Arkadan İtişli) 15 Dakikada: 226 km (Dört Çeker – AWD)

Kia EV 9 tasarım özellikleri

Boyutlar Uzunluk5,015 mmGenişlik (GT-Line)1,980 mmYükseklik1,780 mmAks Mesafesi3,100 mm

Kia EV 9 iç mekan özellikleri

İç Mekan Koltuk SeçenekleriAltı ve Yedi KoltukluDöşemeler ve DetaylarDeri, Geri Dönüştürülmüş MalzemelerDöner Koltuk veya Relaxation Özellikleri (İsteğe Bağlı)EvetDijital Yan AynalarEvetElektrikli Kapı KollarıEvetSoğutmalı Koltuklar (Birinci ve İkinci Sıra)EvetPanoramik EkranEvet