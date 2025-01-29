Otomotiv devi 121 bin aracını geri çağırıyor

Son dönemde otomotiv şirketleri arasında yaygınlaşan geri çağırma haberlerine Kia da eklendi. Kia, 2017 ve 2018 model yıllarına ait Niro hibrit SUV'larını, hava yastığı ve emniyet kemeri ön gergi sistemlerindeki olası bir elektrik arızası nedeniyle geri çağırıyor.

ÖLÜMCÜL RİSK VAR

Geri çağırma, ABD'de yaklaşık 121.000 aracı kapsıyor. Geri çağırma işlemi, belirtilen model ve yıllardaki araçları kapsayacak. Kia, etkilenen araç sahiplerine bilgilendirme yapacak ve yetkili servislerde ücretsiz olarak gerekli onarımları gerçekleştirecek. Araç sahipleri, en yakın yetkili servise başvurarak araçlarını kontrol ettirebilecekler. Bu sorunların, araçların çarpışma sırasında hava yastıklarının ve emniyet kemeri ön gergilerinin düzgün çalışmama riskini artırabilecekken, kaza durumunda ölümcül sonuçlara neden olabileceği değerlendiriliyor.

SAHİPLER İÇİN YÖNLENDİRMELER

Araç sahiplerinin, geri çağırma kapsamında olup olmadıklarını öğrenmek için Kia'nın resmi web sitesini ziyaret etmeleri veya müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeleri öneriliyor. Ayrıca, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) web sitesinden de araçlarının geri çağırma durumunu kontrol edebilirler.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kia, araç sahiplerinin, geri çağırma işlemi tamamlanana kadar araçlarını dikkatli bir şekilde kullanmalarını ve herhangi bir uyarı ışığı veya anormal bir durum fark ettiklerinde derhal yetkili bir servise başvurmalarını tavsiye ediyor.