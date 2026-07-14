Haberler

Hyundai ve Kia, Elektrikli Araçlarını Batarya Hatası Nedeniyle Geri Çağırıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hyundai ve Kia, SK On'dan tedarik edilen bataryalardaki üretim hatası nedeniyle 14 elektrikli aracını geri çağırıyor. Hata, kısa devre ve yangın riski oluşturuyor.

Hyundai ve Kia, batarya üreticisi SK On'dan tedarik edilen hücrelerdeki üretim hatası nedeniyle toplam 14 elektrikli aracını geri çağırıyor. Hata, yanlış hizalanmış pil elektrotlarının dahili kısa devreye yol açarak park halinde veya hareket halindeyken yangın çıkarmasına sebep olabiliyor.

Geri çağırma kapsamında altı adet 2023-2024 Hyundai Ioniq 5, yedi adet 2022-2024 Kia EV6 ve bir adet 2024 Kia EV9 bulunuyor. Araç sahiplerine batarya şarjını %80 ile sınırlamaları ve araçlarını evlerden uzak, açık havada park etmeleri tavsiye ediliyor. Kia, etkilenen araçların yüksek voltajlı batarya paketini tamamen yenisiyle değiştirecek. Resmi bildirimler 7 Ağustos'ta yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi
Trump: İkinci İran harekatı başladı

Trump savaşı resmen ilan etti: Harekat başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi

Su altı videosu olay oldu! Ünlü oyuncudan jet açıklama geldi
Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı

Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı
Brent petrol ABD-İran geriliminin etkisiyle yeniden yükselişe geçerek 80 doları aştı

ABD'nin hamlesi piyasaları sarstı! Petrol yeniden yükselişe geçti
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası

Vay Haluk vay! Öyle bir isimle ortaklığı çıktı ki, asıl şimdi yandı
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var

70 aktif polis gözaltında! İçlerinde rütbeliler de var
10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu

10 ülke birden katıldı! Resmen koalisyon kurdular
Leandro Trossard Beşiktaş'ta! İşte İstanbul'a geleceği tarih

Dünyaca ünlü yıldız artık Süper Lig'de! Yarın akşam İstanbul'a geliyor