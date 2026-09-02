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Türkiye Otomobil Pazarında Ağustos: TOGG Zirveye Yaklaşıyor, Kia'da Yüzde 30 Sıçrama

Türkiye Otomobil Pazarında Ağustos: TOGG Zirveye Yaklaşıyor, Kia'da Yüzde 30 Sıçrama
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Ağustos ayına ait perakende satış verilerine göre Türkiye otomobil pazarında ilk on markanın sıralaması değişti. Yerli otomobil TOGG satışlarını artırarak zirveye yaklaşırken, Kia'nın satışlarında yüzde 30'luk belirgin bir artış yaşandı. Bu gelişmeler pazarın genel seyrini etkiledi.

Türkiye otomobil pazarında Ağustos ayına ilişkin perakende satış rakamları açıklandı. İlk on marka arasında sıralama önemli ölçüde değişti.

Yerli otomobil TOGG, satışlarını artırarak zirveye yaklaşırken, Kia'nın satışlarında yüzde 30'luk bir sıçrama görüldü. Bu gelişmeler pazarın genel görünümünü etkiledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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