Haberler

Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore merkezli otomotiv devi Kia, otomobil pazarında dikkat çeken bir karar aldı. Şirket, Türkiye'de kapış kapış satılan Niro EV modelinin üretimini durdurdu.

Kia, Türkiye ve dünya çapında sattığı elektrikli otomobillerinden Niro EV'nin üretimini durdurma kararı aldı. Aracın yüksek talep gören hibrit ve plug- in hibrit versiyonlarının satışı ise sürecek.

e-NİRO DA PAZARDAN ÇEKİLECEK

12 Mart 2026'ta gerçekleştirilen resmi açıklamayla duyurulan bu kritik hamle sonrası markanın elektrikli araç hamlesinin ikinci seri üretim modeli olan e-Niro iç pazardan başlayarak kademeli olarak ortadan kalkacak.

2018 senesinde Paris Motor Show'da kamuoyu karşısına çıkan ve yaklaşık 400 kilometre menzili bulunan modelin üretim bandına veda etmesi, küresel elektrikli araç pazarındaki yavaşlama ve markaların teknolojik dönüşüm süreçlerinin somut bir yansıması olarak nitelendiriliyor.

KAYNAKLAR ELEKTRİKLİ PLATFORMLARA KAYDIRILACAK

Sektörde büyük ses getiren bu karar, Kia'nın elektrikli araç pazarından çekilmesi değil, tam tersi kaynaklarını tamamen elektrikli platformlar üzerine inşa edilen yeni nesil "EV" serisine aktarması anlamına geliyor.

Şirket, eski mimarilerden türetilen modeller yerine sıfırdan elektrikli olarak tasarlanan EV3, EV6 ve EV9 gibi daha modern ve teknolojik modellere odaklanmayı bekliyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

