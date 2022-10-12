"Habermetre 3 - 9 Ekim 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

Habermetre'nin iş ortaklarına günlük olarak servis ettiği "Şirketler Gündemi" bülteninden derlediğimiz haftalık haber turumuzda bu hafta, markaların "Uludağ Ekonomi Zirvesi", "Sürdürülebilirlik", "Yeni Yatırımlar" ve "Dijital Dönüşüm" ile ilgili iletişim çalışmaları ön plana çıktı.

Uludağ Ekonomi Zirvesi sona erdi

P&G'nin ana sponsorluğunda Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından Sapanca'da düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi sona erdi. Zirvede, "Liderlerin Sürdürülebilirlik Ajandası","Üretimde Global Rekabetin Anahtarları & Yeni Trendler" Finansın Geleceği", "Mobilitenin Yarını", "Enerjide Denge Arayışı: Yeni Kaynaklara Geçiş" ve "Geleceğe Hazırlık: Yeni Nesil Yatırımlar, Çözümler ve Fırsatlar" gibi önemli oturumlarda stratejiler ele alındı.

LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi açıldı

Türkiye'nin en büyük hazır giyim moda perakendecisi LC Waikiki, Yalova'da hem bölge istihdamına katkı sunacak hem de yurt dışında 55 ülkedeki global operasyonları için kritik rol üstlenecek Yalova Lojistik Merkezi'ni, Yalova Çiftlikköy'deki Avrasya OSB'de açtı. LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, şirket olarak, üretim, lojistik ve perakende alanında koydukları hedefler ve 2025 vizyonlarına emin adımlarla yürümeye devam ettiklerini belirterek, "2025 vizyonumuz, Avrupa'nın en başarılı 3 moda perakende markası arasına girmek. İnşallah tüm faaliyetlerimizi, tüm süreçlerimizi buna göre yönlendirmiş durumdayız." dedi.

Aytemiz, Metaverse evrenine giren ilk akaryakıt şirketi oldu

Aytemiz, Metaverse'ün en popüler evreni Decentraland'te açtığı istasyonla dünyada Metaverse evrenine giren ilk akaryakıt şirketi oldu. Decentraland evrenindeki Aytemiz istasyonunun ziyaretçileri hem yeni bir istasyon deneyimi yaşayacak hem de istasyonda yer alan uygulama ekranları üzerinden sunulan özel kod ile yıl sonuna kadar " Aytemiz Vaay" uygulamasındaki indirime ek, yüzde 50 avantajlı akaryakıt alma fırsatına sahip olacaklar.

Anadolu Grubu, Sürdürülebilirlik Odaklı Stratejik Dönüşümü için Vizyoner Hedeflerini Açıkladı

Anadolu Grubu, "Yarını iyileştirebileceğimiz gün, bugün" diyerek ileriye taşıdığı sürdürülebilirlik stratejisini ve vizyoner hedeflerini "Anadolu'dan Yarınlara Sürdürülebilirlik Stratejisi" toplantısında açıkladı. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu ve Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Kaan Ünver ev sahipliğindeki toplantıda Grubun; "Doğanın Yarını", "İşin Yarını" ve "İnsanın Yarını" değer alanları altında yepyeni bir boyuta taşınan sürdürülebilirlik çalışmaları ve vizyoner hedefleri anlatıldı. Anadolu Grubu 2030'a kadar operasyonlarının yüzde 50'sinde, 2050'de yüzde 100'ünde izlenebilir olmayı, kadın yönetici oranını 2030 yılında yüzde 35'e, 2050'ye kadar da yüzde 50'ye çıkarmayı planlıyor.

Ülker, karbon salım artışı olmadan büyüyor

Türkiye'nin lider gıda şirketi Ülker, 2021 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. 2014 yılından bu yana karbon salım artışı olmadan büyüyen Ülker, geçtiğimiz yıl hayata geçirilen enerji verimliliği projeleriyle 7,5 milyon TL, AR-GE projeleriyle 35,8 milyon TL tasarruf sağladı. Ülker ayrıca 2021'de plastik kullanımını 268 ton, kâğıt kullanımını da 1.194 ton azaltmayı başardı.

Boyner ve National Geographic, yaban hayatın korunması için "Bugün Var, Yarın Yok Olmasın" diyor

Boyner ve National Geographic iş birliği ile hayata geçirilen "Bugün Var, Yarın Yok Olmasın" isimli proje ile Sarıkamış'taki yaban hayatın takibe alınarak korunma çalışmalarına destek olunması hedefleniyor. Projeye, National Geographic Kâşifi, aynı zamanda KuzeyDoğa Derneği'nin başkanı olan Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu liderlik ediyor. Boyner ve National Geographic, herkesi bu anlamlı projeye dahil etmek ve "iyiliği" çoğaltmak için özel bir kapsül koleksiyon da hazırladı.

KAGİDER kuruluşunun 20'nci yaşını kutladı

Kadının girişimcilik yoluyla güçlenmesini sağlamak amacıyla 2002 yılında 37 kadın girişimcinin bir araya gelmesi ile faaliyetlerine başlayan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Garanti BBVA'nın ana destekçisi olduğu özel bir davet ile 20. yılını kutladı. KAGİDER Başkanı Emine Erdem, KAGİDER'in gelecek 20 yıldaki yeni vizyonunu da paylaşarak, "Önümüzdeki 20 yılda, özellikle dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve dünyanın ihtiyacı olan yeni iş modellerine uyum başlıkları temel önceliklerimiz olacak. İşte bu nedenlerle, 20'nci yılımızda yeni vizyonumuzun temel sütunlarını 'Kadın', 'Toplum', 'Dünya' ve 'Gelecek' olarak özetliyoruz. Bu doğrultuda, vizyonumuza bundan böyle yeni bir başlık daha ekliyoruz, 'Yeşil İş'." ifadelerini kullandı.

Kia, 2030'da 1,2 milyon adet elektrikli araç satacak

Ulaşımın geleceğine yaptığı yatırımlarla hedeflerine emin adımlarla ilerleyen Kia, elektrifikasyon vizyonunu paylaştığı Yeni Kia EV 6 ve Yeni Kia Niro'nun tanıtıldığı bir etkinlik gerçekleştirdi. Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, 2030'daki toplam satışlarının yüzde 52'sinin elektrikli ya da elektrik destekli motora sahip araçlarla gerçekleşeceğini belirtti.