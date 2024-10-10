600 binden fazla araç geri çağrılıyor

Güney Kore'de 3 otomobil firmasının üretim hataları nedeniyle 600 binden fazla aracı geri çağıracağı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı parça ve sistem hataları saptanan bazı araçların geri çağrılması için tebligat yayımladı.Tebligata göre Hyundai Motor, Kia Corp. ve GM Korea bünyesinde toplamda 10 farklı modele ait 607 bin 502 araç için geri çağırma uygulanacak.

ARAÇLARDA BİRÇOK HATA TESPİT EDİLDİ