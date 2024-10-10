600 binden fazla araç geri çağrılıyor
Güney Kore'de Hyundai, Kia ve GM Korea otomobil firmaları, üretim hataları nedeniyle toplamda 600 binden fazla aracı geri çağıracak. Hava yastığı kontrol ünitesi tasarımında sorun ve elektronik fren yazılımı hataları gibi nedenler geri çağırma sebebi oldu.
Güney Kore'de 3 otomobil firmasının üretim hataları nedeniyle 600 binden fazla aracı geri çağıracağı bildirildi.
Yonhap ajansının haberine göre Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı parça ve sistem hataları saptanan bazı araçların geri çağrılması için tebligat yayımladı.Tebligata göre Hyundai Motor, Kia Corp. ve GM Korea bünyesinde toplamda 10 farklı modele ait 607 bin 502 araç için geri çağırma uygulanacak.