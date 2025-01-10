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Suriye'de yaşanan siyasi dönüşümün ardından ikinci el araç fiyatları tam 5 katına çıktı

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Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının ardından ticaret yeniden canlanmaya başlarken, ikinci el otomobil fiyatları adeta uçuşa geçti. İdlib'deki oto pazarında, 2010 model Kia Rio'nun fiyatı eskiden 3 bin dolarken, şu an 15 bin dolara ulaştı.

Kuzeybatı Suriye'de, özellikle İdlib bölgesinde oto pazarları oldukça hareketli. Ülke içinde seyahatin rahatlaması, vatandaşları daha yeni model araçlara ulaşabilecekleri İdlib pazarına çekiyor. Pazardaki araçların büyük kısmını Asya ve Avrupa ülkelerinden ithal edilen yüksek kilometreli araçlar oluşturuyor. Bu araçlar, Türkiye limanları üzerinden Suriye'ye getiriliyor.

"AVRUPA ARABALARI" KONSEPTİ

Bab al-Hawa sınır kapısından ithal edilen ve Türkiye limanlarından gelen kullanılmış araçlar Suriye'de "Avrupa arabaları" olarak adlandırılıyor. Ancak bu adlandırma yanıltıcı; çünkü bu araçların çoğu Avrupa'da üretilmiyor. Daha çok Hyundai ve Kia gibi markalara ait, ortalama yaşı 10'un üzerinde olan ve genelde 200 bin kilometreden fazla yol yapmış araçlar bu kategoriye giriyor.

FİYATLARDAKİ YÜKSELİŞİN SEBEPLERİ

Al-Hayed otomobil ithalat ofisi sahibi Mustafa Hayed, bu araçların Yunanistan ve Basra üzerinden ülkeye getirildiğini belirtiyor. İdlib pazarında 2010 model Kia Rio'nun fiyatı, Esad'ın düşüşünden önce 3 bin dolar civarındayken, şu an 15 bin dolara ulaştı. Benzer şekilde, 2010 Hyundai Vera Cruz da yaklaşık 3 bin dolardan 15 bin dolara çıktı.

KORE ARAÇLARINA YÜKSEK TALEP

Kore üretimi otomobiller, bakım kolaylığı ve yedek parça bulunabilirliği nedeniyle pazarda büyük talep görüyor. Örneğin:

2012 model Kia Cerato eskiden 4.500 dolara satılırken, şu anda 9 bin dolar.

2012 model Hyundai Accent'in fiyatı ise 5 bin dolardan 12 bin dolara yükseldi.

ALMAN OTOMOBİLLERİ PAZARDA YER BULUYOR

İdlib pazarına yeni giriş yapan Alman otomobilleri de dikkat çekiyor. 2010 model Mercedes E200, şu an 13 bin ile 15 bin dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

PAZARIN GELECEĞİ

Suriye'de ekonomik istikrarsızlığa rağmen, araç pazarında gözle görülür bir canlanma yaşanıyor. Özellikle ithal araçlara olan talep, hem fiyatları artırıyor hem de oto ticaretinin can damarı olmaya devam ediyor.

Suriye'de yaşanan siyasi dönüşümün ardından ikinci el araç fiyatları tam 5 katına çıktı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet Ilhan:

Türkiye ye baglandı Suriye fiyatların artması normal

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıemre null:

bizdeki firsatcilardan öğrenmişlerdir zam yapmayı bakin Avrupa abd ye onlar da kovid yaşadılar ama onlar arttı mı hayır enflasyon yükselmiş olsa bile yüzde 1 veya 2 hadi 5 bilemedin bizim gibi bir ev 3 yılda 100 binden 5 milyona çıkmadı 50 bin liralık araba 1 milyon olmadi cunku orda devlet var otorite var hadi ordaki turkler bir döneri 100 euro yapsin ev kirlaarini 20 bin euro yapsın da görelim bakalım hemen ya hapis ya sinirdisi biz Öcalanı assak endişeliyiz diye itiraz edecek abd de idam var

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