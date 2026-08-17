Elektrikli Otomobil Rekabeti Kızışıyor

Türkiye otomobil pazarında kompakt elektrikli araç segmentinde rekabet giderek kızışıyor. Güney Koreli üreticiler Kia ve Hyundai, B segmentindeki yeni elektrikli modellerini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2026 Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'de 93 bin 403 elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli araçların pazar payı yüzde 18,6 olurken, satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 azaldı. Buna karşın, 2026 sonunda elektrikli otomobil satışlarının 200 bin adedi zorlaması bekleniyor.

Pazardaki düşüşe rağmen, yeni elektrikli modeller birbiri ardına geliyor. Özellikle yüzde 25 ÖTV dilimine giren ve daha uygun fiyatlı olan 160 kW altı modellerde rekabet yoğunlaşıyor. Hyundai, İzmit tesislerinde Ioniq 3'ün seri üretimine başladı. Türkiye'de üretilen ikinci elektrikli otomobil olan Ioniq 3, eylül ayında yüzde 25 ÖTV ile satışa sunulacak. Böylece Hyundai'nin elektrikli ürün gamı altıya çıkacak; mevcut modeller Inster, Kona, Ioniq 5, Ioniq 6 ve Ioniq 9 olarak sıralanıyor.

Premium segmentte de hareketlilik sürüyor. Mercedes-Benz, yeni elektrikli C-Serisi'ni üçüncü çeyrekte, elektrikli GLA'yı ise dördüncü çeyrekte satışa sunacak. Volvo ise yeni EX60 modelini ağustos sonunda Türkiye'de tanıtacak. EX60'ın ilk versiyonu P10, dört çeker ve 660 km'ye kadar menzil sunacak.

Kia, kompakt sınıftaki yeni elektrikli modeli EV2'yi ağustosta ön siparişe açtı. İki farklı batarya seçeneği bulunan EV2 ile Kia'nın Türkiye'deki elektrikli model sayısı beşe yükseldi. Markanın mevcut modelleri ise EV3, EV6, EV9 ve Niro elektrikli olarak sıralanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi