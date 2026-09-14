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Yeni Kia Sportage için Render Görselleri Yayımlandı

Yeni Kia Sportage için Render Görselleri Yayımlandı
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Henüz kamuflajlı test edilen yeni nesil Kia Sportage'ın tasarımı, Fransız Auto-Moto'nun hazırladığı renderlarla gündeme geldi.

Yeni nesil Kia Sportage, yoğun kamuflaj altında test edilmeye devam ediyor. Fransız Auto-Moto yayını, casus fotoğraflardan yola çıkarak aracın nasıl görünebileceğini gösteren render görselleri hazırladı.

Görüntülere göre yeni Sportage, mevcut nesildeki karmaşık kıvrımlardan uzaklaşacak; daha düz çizgiler ve daha köşeli bir tasarım benimseyecek. Popüler SUV, tasarım olarak Kia'nın yeni elektrikli modellerine yaklaşsa da tamamen elektrikli olmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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