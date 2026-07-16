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Hyundai ve Kia, Batarya Hatası Nedeniyle ABD'de 14 Aracı Geri Çağırdı

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Hyundai ve Kia, ABD'de batarya hücrelerindeki üretim hatası nedeniyle 14 aracı geri çağırdı. Hata, SK On'un kalite kontrol sürecindeki sapmadan kaynaklanıyor ve yangına yol açabiliyor. Araç sahiplerine şarjı %80 ile sınırlama ve kapalı garajlara park etmeme uyarısı yapıldı.

Hyundai ve Kia, ABD'de batarya hücrelerindeki üretim hatası nedeniyle yalnızca 14 aracı kapsayan bir geri çağırma başlattı. Amerika Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayınlanan belgelere göre, hata batarya tedarikçisi SK On'un kalite kontrol sürecindeki bir sapmadan kaynaklanıyor. Elektrotların yanlış hizalanması iç kısa devreye ve yangına yol açabiliyor.

Etkilenen modeller şunlar: 2023-2024 model 6 adet Hyundai Ioniq 5, 2022-2024 model 7 adet Kia EV6 ve 2024 model 1 adet Kia EV9. Araç sahiplerine, batarya paketleri değiştirilene kadar araçlarını kapalı garajlara park etmemeleri ve şarjı %80 ile sınırlamaları talimatı verildi. Kia, söz konusu araçların batarya paketlerini ücretsiz olarak değiştireceğini açıkladı. Şu ana kadar herhangi bir yangın veya yaralanma vakası bildirilmedi.

Kaynak: Haber Merkezi
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