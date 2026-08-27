Haberler

Kia EV9'da Hava Yastığı Sensörü Sorunu: 21.290 Araç Geri Çağrıldı

Kia EV9'da Hava Yastığı Sensörü Sorunu: 21.290 Araç Geri Çağrıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kia, 2025 ve 2026 model yıllarına ait 21.290 EV9 SUV'u etkileyen hava yastığı sensörü sorunu nedeniyle geri çağrı başlattı. Ön yolcu koltuğunda çocuk varlığında hava yastığının devre dışı kalmaması riski bulunuyor.

Kia, ön yolcu koltuğundaki hava yastığı sensörü sorunu nedeniyle 21.290 adet EV9 SUV modelini geri çağırıyor. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) sunulan belgelere göre, geri çağrı 2025 ve 2026 model yıllarını kapsıyor. Araçlardaki Yolcu Tespit Sistemi (ODS), koltukta çocuk veya çocuk koltuğu olduğunda ön yolcu hava yastığını devre dışı bırakamayabilir. Bu durumda hava yastığının açılması, kaza anında yaralanma riskini artırabilir.

Sürücüler, gösterge panelinde hava yastığı uyarı ışığını fark edebilir. Ayrıca koltuk boşken bile emniyet kemeri hatırlatma sesi çalabilir. Kia, bu sorunla ilgili herhangi bir yaralanma bilgisi olup olmadığını açıklamadı. Otomobil üreticisi, ön yolcu koltuğuna çocuk koltuğu takılmamasını ve 13 yaş ve altı çocukların arka koltukta oturmasını öneriyor.

Kia bayileri, etkilenen araçları inceleyerek gerekirse ODS matını ve hava tüpünü değiştirecek. Ayrıca bileşenlerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olunacak. Onarımlar ücretsiz yapılacak. Kia, etkilenen sahiplere mektup gönderimine 20 Ekim'de başlamayı bekliyor.

Bu geri çağrı, Kia'nın Temmuz ayında 460 binden fazla Telluride SUV'yi yangın riski nedeniyle geri çağırmasının ardından geldi. Önceki onarımın sorunu çözmemesi üzerine yapılan bu çağrı, 2020-2024 model yıllarını kapsıyordu. Yetkililer, yedi koltuk yangını ve 11 koltuk motoru erimesi vakası bildirildiğini açıklamıştı. En yeni EV9 geri çağrısına dahil olan araç kimlik numaralarının 4 Eylül'den itibaren NHTSA'nın web sitesinde aranabilir olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!

Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi

Can kaybı korkunç boyutlarda, yüzlerce kişiden haber alınamıyor
Belediyede rüşvet kavgası! Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş

Belediyede skandal kavga! İmamoğlu odasından koşup gelmiş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölen karısının telefonunu kurcalayan adam, gördükleri karşısında ikinci kez yıkıldı

Ölen karısının telefonunu kurcaladı, gördükleri karşısında şoke oldu
Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var

Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var
Süper Lig ekibinden Thomas Lemar sürprizi

Süper Lig ekibinden yılın sürprizi!
Manisa'da hastalardan ameliyat için para aldığı iddia edilen doktor tutuklandı

Hastanın şikayetiyle ortaya çıktı! Doktordan akılalmaz vurgun
Lyon maçı biter bitmez Fenerbahçe'den flaş paylaşımlar

Maç biter bitmez Fenerbahçe'den flaş paylaşım
Patronundan 200 squat cezası aldı, hastanelik oldu

İş hedefini tutturamayan çalışana verilen ceza akılalmaz
Livakovic, Barcelona'ya imza attı

Süper Lig devinden Barcelona'ya!