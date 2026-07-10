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Kia Telluride Sahiplerine Yangın Riski Nedeniyle Araçlarını Dışarıda Park Etmeleri Uyarısı

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NHTSA, 2020-2024 model 463 bin Kia Telluride aracını ön koltuk motorunun aşırı ısınarak yangına yol açması riski nedeniyle geri çağırdı. Araç sahiplerine, onarım tamamlanana kadar araçlarını binalardan ve diğer araçlardan uzakta park etmeleri uyarısı yapıldı.

NHTSA, 463.000 Kia crossover SUV sahibini yangın riskleri nedeniyle araçlarını dışarıda park etmeye çağırdı. Kia, 2020-2024 model yılları arasındaki 463.000 Telluride aracını, ön koltuk motorunun aşırı ısınarak yangına yol açabilmesi nedeniyle geri çağırdığını açıkladı.

NHTSA, araçların 2024'te aynı sorun için geri çağrıldığını ve yeni onarım tamamlanana kadar binalardan ve diğer araçlardan uzakta park edilmesi gerektiğini belirtti. Kia, yedi koltuk yangını ve 11 koltuk motorunun eridiğini bildirdi. Bayiler, koltuk anahtarının yerinden çıkması durumunda motorun sürekli çalışmasını önlemek için bir elektronik sigorta tertibatı kuracak.

Kaynak: Haber Merkezi
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