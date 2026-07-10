Kia Amerika'dan 463 bin Telluride için yeni geri çağırma: Yangın riski

Kia America, yaklaşık 463 bin Telluride SUV'sunu geri çağırıyor. Önceki onarımlara rağmen yangın şikayetleri üzerine yeni bir geri çağırma başlatıldı. 2020-2024 model yıllarına ait araçlarda ön koltuk motoru, sıkışmış bir kaydırma düğmesi nedeniyle aşırı ısınarak yangına yol açabiliyor.

Kia, daha önce 2024'te bir çözüm sunmuştu ancak yeni şikayetler üzerine bayilerin ücretsiz olarak elektronik sigorta tertibatı takmasına karar verildi. Bu onarım Ağustos başında kullanıma sunulacak. NHTSA, sahiplerine onarım tamamlanana kadar araçlarını dışarıda ve yapılardan uzak park etmelerini tavsiye ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi