Van'da Şarampole Düşen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Van'da yoldan çıkarak şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van- Özalp karayolu üzerindeki Erçek Mahallesi yakınlarında meydanda geldi. S.C. yönetimindeki 59 AIT 747 plakalı Kia marka otomobil, sis nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole düştü. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN