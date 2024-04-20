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Kia EV9 sahipleri için NBA iç mekan teması

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Playofflar başlamadan önce Kia, EV9 sahiplerine araçlarının iç mekanlarını sevdikleri NBA takımlarının renkleri ve logolarıyla kişiselleştirebilecekleri yeni bir tema sunuyor. Kia EV9'unuzun ekranını özel renkler ve logolarla kişiselleştirebilir, benzersiz seslerle karşılayıp uğurlama özelliğinden de faydalanabilirsiniz.

Playofflar başlamadan hemen önce, Kia, EV9 sahiplerine araçlarının iç mekanlarını sevdikleri NBA takımlarının renkleri ve logolarıyla kişiselleştirebilecekleri yeni bir tema sunuyor. İster Golden State Warriors, ister LA Lakers fanı olun, Kia EV9'unuzun ekranını özel renkler ve logolarla kişiselleştirebiliyorsunuz. Ayrıca, benzersiz seslerle karşılayıp uğurlama özelliği de mevcut. İşte özellikleri ve fiyatı…

Kia EV9 sahipleri için NBA iç mekan teması

Kia'nın 12.3 inçlik enstrüman paneli, NBA'in 30 takımının renklerini ve logolarını gösterebiliyor. Örneğin, bir Golden State Warriors hayranıysanız, aracınızın ekranı ikonik mavi ve altın renklerle süslenecek.

Belki de bir Lebron hayranısınızdır ve LA Lakers'ın mor, altın ve siyah renklerini tercih edebiliyorsunuz. New York Knicks hayranları ise takımın ünlü mavi, turuncu ve beyaz renklerini araçlarında sergileyebilecek.

Kia EV9 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Steven Center, Kia America COO'su ve EVP'si, "Bu sadece başlangıç," diyor. Ayrıca otomobil üreticisi, önümüzdeki süreçte özel NBA temaları dışında yeni özellikler ve kişiselleştirilmiş seçenekler sunma çalışmaları olduğunu belirtiyor.

Kia, bu özel NBA iç mekan temalarını Nisan ayı başlarında ve playoffların başlamasından hemen önce güncellemelerle sunmaya başladı. Kia EV9 NBA teması, Kia'nın Connected Store'unun Dijital Özellikler ve Hizmetler bölümünden takım başına 39,99 dolara satın alınabiliyor.

Tema, Kia Access Uygulaması veya Kia Sahibi Portalı üzerinden aktifleştirilebilecek. Türkiye'de 4 milyon 50 bin TL fiyat etiketiyle satışta olan Kia EV9, şu anda Kore'den sevk ediliyor ve üretimi önümüzdeki ay ABD'ye de taşımayı planlıyor.

Kia EV9 ile ilgili daha detaylı bilgiye Kia'nın Türkiye'deki resmi websitesinden ulaşabilirsiniz. Peki siz Kia'nın NBA tema hamlesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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