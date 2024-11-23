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Hyundai ve Kia yüz binlerce aracı geri çağırıyor

Hyundai ve Kia yüz binlerce aracı geri çağırıyor
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Hyundai ve Kia, akülerinin şarj edilememesi nedeniyle güç kaybı yaşama riski bulunan 208 bin elektrikli aracını geri çağırıyor. Yapılan açıklamada gerekirse ücretsiz onarım da yapılacağı duyuruldu.

Hyundai ve Kia, araçlara giden gücü kesebilecek potansiyel kusurlar nedeniyle 208.000 elektrikli aracı geri çağırıyor. Geri çağırma, Güney Koreli Hyundai Motor Group'un toplu olarak sahip olduğu Hyundai, Kia ve Genesis tarafından satılan araçları kapsıyor. Buna Hyundai'nin 2022-2024 Ioniq 5 ve 2023-2025 Ioniq 6, Kia'nın 2022-2024 EV6 ve Genesis'in 2023-2025 GV60, GV70 ve 2023-2024 G80 elektrikli modelleri de dahil edildi.

GERİ ÇAĞIRMA NHTSA TARAFINDAN DUYRULDU

Ulusal Karayolu Taşımacılığı Güvenlik İdaresi (NHTSA) tarafından yayınlanan geri çağırma bildirimlerine göre, yaklaşık 63 bin Kia EV etkilenirken, kalan 145 bin 235 Hyundai ve Genesis araçlarını kapsıyor.

Entegre şarj kontrol ünitesinde (ICCU) (EV'nin pillerini şarj eden ve bazı aksesuar ekipmanlarına güç sağlayan parça) parça arızası yaşanabileceği ve pilin şarj edilememesine neden olabileceği belirtiliyor.

"ARIZA EMNİYETİ"NE KARŞI YAPILACAKLAR SIRALANDI

Hyundai'nin bildirisine göre, etkilenen araçlar "arıza emniyeti" moduna girecek ve böylece sürüşe devam edebilecek. Ancak pil boşaldıkça yavaş yavaş güç kaybedecek. Hyundai, sürücülerin EV'leri "arıza emniyeti" moduna girerse kenara çekmek için 20 ila 40 dakikaları olması gerektiğini belirtti. Tüketiciler, "sesli bir zil" uyarısı alacak. Bu yüzden araç tarafından verilen uyarı mesajlarına ve gösterge paneli ışıklarına dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.

"ARAÇLAR HAREKET GÜCÜNÜ KAYBEDEBİLİR"

Kia'nın geri çağırmasında ise ICCU'nun zamanla hasar görebileceği ve etkilenen aracın aküsünü şarj etmesini engelleyebileceği ve kalan şarjın yavaşça boşaltılabileceği belirtildi.Geri çağırma bildiriminde, bir tüketicinin aracı kullanmaya devam etmesi durumunda aracın en sonunda tüm hareket gücünü kaybedebileceğini belirtti.

SENE BAŞINDA DA UYARI YAPILMIŞTI

Hem Hyundai hem de Kia, bu yılın başlarında bu sorun için geri çağırma bildirimleri yayınlayarak tüketicileri 146 binden fazla elektrikli araçtaki sorunlar konusunda uyarmıştı. En son geri çağırma ise, söz konusu geri çağırmanın genişletilmesi ve yerinin doldurulması niteliğinde olup, 9 Kasım'a kadar üretilen araçları etkilediği belirtiliyor.

ONARIMLAR ÜCRETSİZ YAPILACAK

Şirketler, bayilerin ICCU'yu ve sigortasını inceleyeceklerini, gerekirse ücretsiz onarımlar yapacaklarını ve ünitenin yazılımını güncelleyeceklerini söyledi. Hyundai sahipleri geri çağırma hakkında 17 Ocak 2025'te bilgilendirilecek. Kia müşterileri ise 13 Aralık'ta bilgilendirilecek.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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