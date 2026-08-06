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Kia EV2 Türkiye'de Ağustosta Satışta

Kia EV2 Türkiye'de Ağustosta Satışta
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Kia'nın yeni elektrikli kompakt modeli EV2, ağustos ayında Türkiye'de satışa sunuluyor. 450 km menzil sunan araç için fiyat detayları ve hedefler açıklandı.

Kia'nın yeni elektrikli kompakt modeli EV2, ağustos ayında Türkiye'de satışa sunuluyor. 450 km menzilli aracın fiyat detayları ve hedefleri haberimizde.

Kia'nın yeni elektrikli kompakt modeli EV2, ağustos ayında Türkiye'de satışa sunuluyor. 450 km menzilli aracın fiyat detayları ve hedefleri haberimizde.

Kaynak: Haber Merkezi
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