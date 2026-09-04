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IIHS Güvenlik Ödülleri: Yedi Araçtan Sadece İkisi Zirveye Ulaştı

IIHS Güvenlik Ödülleri: Yedi Araçtan Sadece İkisi Zirveye Ulaştı
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ABD Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü'nün (IIHS) yeni testlerinde, 'Top Safety Pick+' ödülüne yalnızca 2027 Kia Telluride ve 2026-27 Tesla Model Y layık görüldü. Tesla Model Y tüm kategorilerde tam puan alırken, Telluride sadece Haziran sonrası üretilen modelleriyle ödülü kazanabildi. Diğer beş model, yetersiz V2V skorları veya çarpışma testlerindeki başarısızlıklar nedeniyle ödülü elde edemedi.

ABD Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS), yeni çarpışma testleri ve güvenlik değerlendirmeleri sonucunda 'Top Safety Pick+' ödülüne hak kazanan modelleri duyurdu. Test edilen yedi yeni araçtan yalnızca 2027 Kia Telluride ile 2026-27 Tesla Model Y, en yüksek güvenlik derecesini almayı başardı.

IIHS standartlarına göre ödül için orta ve küçük düzeyli ön çarpışma ile yan çarpışma testlerinde 'iyi' derece, tüm donanımlarda standart 'kabul edilebilir' veya daha iyi ön far gerekiyor. 'Top Safety Pick+' için ayrıca yaya çarpışma önleme sisteminde 'iyi' ve araçtan araca (V2V) ön çarpışma önlemede en az 'kabul edilebilir' sonuç şartı aranıyor.

Yenilenen Tesla Model Y, tüm kategorilerde 'iyi' derecesiyle tam puan aldı. 2027 Kia Telluride ise yalnızca Haziran sonrası üretilen modelleriyle bu başarıyı yakalayabildi; önceki üretimlerdeki ön farlar 'sınırda' bulunduğu için ödül dışında kaldı.

Test edilen diğer beş model ödülü kazanamadı. 2026 BMW i4, yetersiz V2V skoru ve tamamlanamayan küçük düzey ön çarpışma testiyle en zayıf performansı sergiledi. GMC Canyon'ın V2V derecesi zayıf kalırken, BMW 3 Serisi, Lexus IS ve Toyota Crown Signia da en az bir kategoride barajı aşamadı.

Kaynak: Haber Merkezi
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