2026'da tüketici hibrit ve SUV'ye yöneliyor

Kelley Blue Book Marka Takibi'nin 2026 ilk yarısına ilişkin raporuna göre, yeni araç almayı planlayan tüketiciler hibrit ve SUV araçlara yöneliyor. Çalışma, Kia ve Subaru'nun lüks olmayan markalar arasında, Audi'nin ise lüks markalar arasında alıcı ilgisini artıran markalar olduğunu gösteriyor.

Hibrit araç değerlendirme oranı, geçen yıla göre yüzde 20'den yüzde 22'ye yükselerek rekor kırdı. Elektrikli araç ilgisi ise yüzde 11'den yüzde 10'a geriledi. SUV ilgisi lüks segmentte yüzde 79'a, lüks olmayan segmentte yüzde 71'e ulaşarak rekor seviyeye çıktı.

Affordability ve yakıt verimliliği, tüketicilerin satın alma kararlarında giderek daha önemli hale geliyor. Honda, 12 satın alma faktörünün dokuzunda en yüksek puanı alırken, lüks segmentte Lexus ve Lincoln öne çıktı. Subaru, Crosstrek ve Forester Hybrid modelleriyle, Kia ise değer odaklı SUV ve Carnival minivan ile ilgi topladı.

Kaynak: Haber Merkezi