PETROL Ofisi Sosyal Lig Ödül Töreni Gerçekleşti

PETROL Ofisi Sosyal Lig'in 2024–2025 sezonunun ikinci devresinde en yüksek puanı alan oyunculara yönelik düzenlenen ödül töreninde Kia marka araçları takdim edildi. Törene Petrol Ofisi Grubu, Kia Türkiye ve Rune Games yöneticilerinin yanı sıra iş ortakları da katıldı. 4,5 milyon kullanıcıya ulaşan Sosyal Lig, yeni sezonda daha fazla ödül, sürpriz iş birlikleri ve zenginleşen oyun deneyimiyle şimdiye kadarki en iddialı sezonuna hazırlanıyor.

Petrol Ofisi Sosyal Lig'de 2024 –2025 sezonunun ikinci devre büyük ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 4,5 milyon oyuncuya ulaşan Sosyal Lig'in kıyasıya rekabetle geçen sezonunu 3 bin 134 puanla lider tamamlayan Tanju Bali Kia Stonic'in, 3 bin 108 puanla bitiren Yaşar Temel ise Kia Picanto'nun sahibi oldu. Törene Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu, Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel ve Rune Games Genel Müdürü Burçin Cafer katıldı.

'SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ'

Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel törendeki konuşmasında şunları söyledi: "Kia olarak sporu, insanları bir araya getiren, sınırları aşan ve ortak tutkular yaratan bir alan olarak görüyoruz. Anadolu Efes Basketbol Kulübü ile birlikte Türkiye'de spor alanında yürüttüğümüz önemli sponsorluklardan biri de Sosyal Lig iş birliğimiz. Gençlerle bu platformda buluşmak, onlara ilham vermek ve spora olan bağlılığımızı birlikte pekiştirmek bizim için son derece değerli. Emeği geçen tüm paydaşlara gönülden teşekkür ediyor, kazanan yarışmacılarımıza keyifli ve güvenli sürüşler diliyoruz."

'SÜPER LİG HEYECANI SOSYAL LİG İLE ZİRVEDE'

Konuşmasında Sosyal Lig'in yeni sezonunda oyuncuları heyecanlandıracak yeniliklerin müjdesini veren Rune Games Genel Müdürü Burçin Cafer ise "Bugün Sosyal Lig'in 2024–25 sezonu 2. devre ödül töreninde kazananlarımız ve değerli iş ortaklarımızla bir araya gelmekten gurur duyuyoruz. Petrol Ofisi Sosyal Lig, artık sadece bir oyun değil, Süper Lig'i takip eden milyonlarca futbolseverin buluştuğu interaktif bir futbol dünyası. Rune Games olarak tüm geliştirme, tasarım ve operasyon süreçlerini kendi ekibimizle yürütmemiz, bize oyun yönetiminde çeviklik, hızlı adaptasyon ve hayal ettiğimiz yenilikleri çok daha kısa sürede hayata geçirme gücü veriyor. 2025–26 sezonu bambaşka bir heyecan vadediyor. Yeni iş birlikleri, zenginleşen ödül yapısı, sürprizlerle dolu oyun içi deneyimler ve rekabeti bir üst seviyeye taşıyan dinamiklerle Sosyal Lig'i bugüne kadarki en iddialı sezonuna hazırladık. Oyuncularımız için bu yıl, Süper Lig'in tek fantezi futbol oyununu oynamak her zamankinden daha keyifli olacak." dedi.

YENİ SEZONDA DAHA FAZLA ÖDÜL, DAHA FAZLA HEYECAN

Her sezon milyonlarca futbolseveri bir araya getiren Petrol Ofisi Sosyal Lig, 2025–2026 sezonunda da ödülleri ve partnerleriyle dikkat çekiyor. Oyuncular bu yıl da hem Kia Stonic ve Kia Picanto için hem de Petrol Ofisi Grubu'ndan toplam 5,5 milyon TL değerinde yakıt ödülü için yarışacak. Bunlara ek olarak S Sport Plus ile süregelen iş birliğine Coca-Cola, Tuttur ve Burger King gibi güçlü markaların katılmasıyla Sosyal Lig, oyuncularına sezon boyunca avantajlar ve sürprizlerle dolu daha zengin bir deneyim sunacak.