Haberler

Beylikdüzü'nde Otoparkta Park Halindeki Araç Yangın Çıkardı

Beylikdüzü'nde Otoparkta Park Halindeki Araç Yangın Çıkardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde park halindeki KİA marka otomobil bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yangını gören vatandaşlar duruma müdahale ederek alevleri söndürdü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Beylikdüzü'nde otoparkta park halinde bulunan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yandı. Bir anda alev topuna dönen araç cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde Ertekin Konakları isimli site içinde yer alan otoparkta bulunan KİA marka otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bir anda yanmaya başlayan otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Yangını gören vatandaşlar alevlere yangın tüpü ile müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılmaz hale gelirken yaralanan olmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber

Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sadettin Saran Dünyaca ünlü isme 'Güle güle' dedi

Dünyaca ünlü isme "Güle güle" dedi
Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu

Hadise bir şeyler deniyor!
'Öcalan'a umut hakkı' polemiği! Özlem Zengin 'Talep olmadı' dedi, DEM'den anında yanıt geldi

"Öcalan" polemiği: Biri "Ben duymadım" dedi, diğeri yalanladı
Arkeologlar, antik kuyuda 1.800 yıllık cesetler buldu

Arkeologlar, antik kuyuda 1.800 yıllık cesetler buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.