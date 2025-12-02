Haberler

Asya Borsaları Negatif Seyrediyor, Güney Kore Pozitif Ayrışıyor

Güncelleme:
Asya borsalarında Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırım beklentileri ve ABD'deki imalat sektörü endişeleri etkili olurken, Güney Kore piyasaları otomotiv sektörü ile pozitif bir ayrışma gösteriyor. Güney Kore'den ithal otomobillere gümrük vergisinin yüzde 15'e indirilmesi sonrası KG Mobility, Hyundai ve Kia hisseleri değer kazandı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, diğer ülkelerde endeksler düşüş gösterdi.

Asya borsaları, Japonya Merkez Bankasına (BoJ) ilişkin faiz artırım beklentiler ve ABD'deki imalat sektörüne ilişkin endişelerle Güney Kore hariç negatif seyrediyor.

BoJ'a ilişkin faiz artırım beklentilerinden kaynaklanan tahvil faizlerindeki yükselişler ve kripto para piyasasındaki satış dalgası, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden olurken azalan risk iştahı pay piyasalarına da yansıyor.

Öte yandan, Çin'de emlak sektöründe devam eden sorunlar ve zayıf iç talep kaynaklı etkilerin devam etmesi, ülke borsasında satış baskısına neden oluyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra Güney Kore piyasaları yaşanan ticari gelişmelerle bölgede pozitif ayrışıyor.

Güney Kore'de otomotiv rallisi

Ticaret cephesine ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Güney Kore'den ithal edilen otomobillere uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 15'e indirileceğini bildirdi. ABD'nin Güney Kore'den ithal edilen otomobillere uygulanan gümrük vergisi oranının indirmesinin ardından ülke piyasalarında otomotiv ve sanayi sektörü öncülüğünde alıcılı seyir dikkati çekiyor.

Kospi'de işlem gören KG Mobility'in hisseleri yüzde 11, Hyundai Motor'un hisseleri yüzde 4,5, ve Kia'nın hisseleri yüzde 3,9 değer kazancıyla işlem görüyor.

BoJ'un faiz artırım beklentileri artıyor

Merkez bankaları tarafında ise BoJ'un faiz artırım beklentileri yükselirken para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un 19 Aralık'ta 25 baz puan faiz artırması yüzde 80 ihtimalle fiyatlanıyor.

Ekimdeki para politikası kararının politika metninde ekonominin tahminlerine uygun şekilde şekillenmesi halinde borçlanma maliyetlerini artırmaya devam edeceği taahhüdünü yineleyen BoJ, tahminlerini değiştirmeyerek çekirdek enflasyonun 2025 mali yılında yüzde 2,7, 2026 mali yılında yüzde 1,8 olarak öngördüklerini açıklamıştı.

Ekim ayına ilişkin verilere göre Japonya'da yıllık bazda ulusal çekirdek enflasyon yüzde 3 seviyesine yükselerek BoJ'un yıl sonu beklentilerinin üzerinde gerçekleşmişti

Bu gelişmelerin yanı sıra ülkede yapılan 10 yıllık tahvil ihalesine güçlü talep geldi. Ülkede bu yılın son 10 yıllık tahvil ihalesine gelen talep 12 aylık ortalamanın üzerinde oldu. BoJ'un faiz artıracağına dair öngörülerin tahvil faizlerini artırmasıyla ihaleler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi bir önceki kapanışının hemen altında 49.298 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1,90 yükselişle 3.994,9 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,49 azalışla 3.894 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,07 kayıpla 26.000 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,4 düşüşle 85.281 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
