Kia XCeed, Fiat Egea Sedan'dan Daha Ucuz!

Fiat ve Kia, Türkiye'de sıfır araç almak isteyenlerin yakından takip ettiği markalar arasında. Güncel fiyat listeleri incelendiğinde, Kia XCeed'in bir Fiat Egea Sedan versiyonundan ucuz olduğu görülüyor.

Bu fiyat farkı, sıfır otomobil almayı planlayanları yeniden fiyat-performans karşılaştırması yapmaya yönlendiriyor. İşte XCeed ve Egea Sedan ile ilgili detaylar.

Kaynak: Haber Merkezi