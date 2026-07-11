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Kia XCeed, Fiat Egea Sedan'dan Daha Ucuz!

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Türkiye'de sıfır araç almak isteyenlerin yakından takip ettiği Fiat ve Kia'nın güncel fiyat listelerinde, Kia XCeed'in bir Fiat Egea Sedan versiyonundan daha ucuz olduğu görülüyor. Bu durum, otomobil almayı planlayanları fiyat-performans karşılaştırması yapmaya yönlendiriyor.

Fiat ve Kia, Türkiye'de sıfır araç almak isteyenlerin yakından takip ettiği markalar arasında. Güncel fiyat listeleri incelendiğinde, Kia XCeed'in bir Fiat Egea Sedan versiyonundan ucuz olduğu görülüyor.

Bu fiyat farkı, sıfır otomobil almayı planlayanları yeniden fiyat-performans karşılaştırması yapmaya yönlendiriyor. İşte XCeed ve Egea Sedan ile ilgili detaylar.

Kaynak: Haber Merkezi
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