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Türkiye'nin En Ucuz 10 Hatchback'i

Türkiye'nin En Ucuz 10 Hatchback'i
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SUV'lere rağmen hatchback'ler şehir içinde popüler. Ağustos 2026 fiyatlarıyla en ucuz 10 model sıralandı. Dacia Sandero 1.299.000 TL ile lider. Kia Picanto ve Hyundai i20 takip ediyor. Elektrikli modeller de listede.

Türkiye'de SUV modellerin pazar payı büyümeye devam etse de hatchback otomobiller, kompakt ölçüleri ve şehir içi kullanım kolaylıklarıyla önemini koruyor. Ağustos 2026 döneminde geçerli fiyatlara bakıldığında manuel, otomatik ve tamamen elektrikli seçeneklerin farklı fiyat seviyelerinde sıralamaya girdiği görülüyor. Bu içerikte Türkiye'de satın alınabilecek en ucuz 10 hatchback otomobili, markaların paylaştığı başlangıç ve kampanyalı fiyatlarla derledik.

Listenin ilk sırasında Dacia Sandero yer alıyor. Essential TCe 100 manuel versiyonun başlangıç fiyatı 1.299.000 TL olarak açıklanırken, bu model için kampanyalı fiyat bulunmuyor. İkinci sıradaki Kia Picanto Cool 1.0L 67 PS AMT ise 1.435.000 TL'lik başlangıç fiyatıyla dikkat çekerken, 100 bin TL'lik kampanya ile 1.335.000 TL'ye geriliyor. Üçüncü sıradaki Hyundai i20 Jump 1.0 T-GDI 90 PS manuel versiyonun fiyatı ise 1.487.000 TL; kampanyalı fiyatı ise 1.480.000 TL olarak belirleniyor.

Listenin devamında Opel Corsa 1.2 100 HP Edition MT6 1.535.000 TL başlangıç fiyatıyla kampanyasız fiyatını 1.390.000 TL'ye düşürüyor. Fiat Grande Panda Elektrikli La Prima 44 kWh 1.594.900 TL'den başlarken 100 bin TL avantajla 1.494.900 TL'ye iniyor. Citroën ë-C3 83 kW Plus 1.595.000 TL'lik fiyatıyla 125 bin TL indirimle 1.470.000 TL'ye geriliyor. Renault Clio'nun 5. nesil Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 HP versiyonu 1.750.000 TL, 6. nesil Evolution Plus TCe 115 EDC ise 1.830.000 TL olarak sıralanıyor; 6. nesilde kampanyalı fiyat 1.715.000 TL'ye düşüyor.

SEAT Ibiza Style Plus DSG 1.0 TSI 116 PS 1.857.000 TL ile dokuzuncu sırada bulunurken, Hyundai i30 Comfort DCT 1.6 T-GDI 150 PS 1.944.000 TL ile onuncu sırada yer alıyor. Her iki model için de Ağustos 2026'da kampanyalı fiyat açıklanmadı. Böylece güncel fiyatlarla Türkiye'deki en ucuz hatchback otomobil unvanını Dacia Sandero koruyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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