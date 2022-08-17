İstanbulkart Haberleri - İstanbulkart Haber - Haberler

İstanbulkart Haberleri
İstanbulkart haber, İstanbulkart son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Öğrenciler için İstanbulkart'ta online başvuru ve adrese teslimat dönemi başladı
İstanbulkart'a yüzde 71, turistlerin kullandığı anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı
15 Temmuz'da vapurlar ücretsiz mi? Yarın vapur ve otobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz 2022 İETT bedava mı 2022?
Kılıçdaroğlu: "Türkiye'yi 21. yüzyılın parlak bir yıldızı haline getirme kararlılığındayız ve bunu yapacağız"
İBB'den nakit ihtiyacı olanlar için yeni proje: İstanbulkart üzerinden 2.500 TL faizsiz kredi verilecek
Pandemi sonrası Avrasya Bölgesi'ndeki ulaşım planları İstanbul'da ele alındı
İstanbul'da hafta sonu sınava girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz olacak
İbb Meclisi, Öğrencileri Yüzde 40'lık Toplu Ulaşım Zammından Muaf Tutma Kararı Aldı.
Tevfik Göksu'nun "İstanbul'da 500 bin mülteci var" sözlerine yanıt, İYİ Parti'li isimden geldi
19 mayıs otobüsler çalışıyor mu? Vapur, metro, marmaray bugün çalışıyor mu, ücretsiz mi?
19 Mayıs ulaşım ücretsiz mi? İstanbul'da 19 Mayıs'ta toplu taşıma, metrobüs, vapur, Marmaray, otobüs AKBİL bedava mı?
19 Mayıs otobüsler ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta toplu taşıma otobüs AKBİL, bedava mı?
İBB'nin usulsüz İstanbulkart kullananlarla ilgili reklam filmi, sosyal medyayı ikiye böldü
Tevfik Göksu duyurdu, İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam için harekete geçildi
İstanbul'da toplu ulaşıma gelen zammı protesto eden kalabalık, turnikelerden atlayarak geçti
İstanbul Okul servisi kaç TL oldu? Zam sonrası İstanbul Okul servisi ücreti kaç TL oldu?
İstanbul Taksi dolmuş kaç TL oldu? Zam sonrası Taksi dolmuş açılış ücreti kaç TL oldu?
İstanbul Dolmuş kaç TL oldu? Zam sonrası İstanbul Dolmuş ücreti kaç TL oldu?
Metrobüse zam geldi mi? İETT Metrobüs kaç TL oldu? Zam sonrası İETT Metrobüs ücreti kaç TL oldu?
İETT İstanbulkart sivil tam kart abonman ücreti ne kadar? Zam sonrası İETT öğrenci aylık abonman tam kart kaç TL oldu?
İETT İstanbulkart öğrenci kart ücreti ne kadar? Zam sonrası İETT öğrenci akbil kaç TL oldu?
Akbil zammı ne zaman başlıyor? İstanbul toplu taşıma zam ne zaman başlıyor?
Akbil zammı ne zaman başlıyor? İstanbul toplu taşıma zam ne zaman başlıyor?
İstanbul Okul servisi kaç TL oldu? Zam sonrası İstanbul Okul servisi ücreti kaç TL oldu?
İstanbul Minibüs kaç TL oldu? Zam sonrası İstanbul Minibüs ücreti kaç TL oldu?
İstanbul Taksi dolmuş kaç TL oldu? Zam sonrası Taksi dolmuş açılış ücreti kaç TL oldu?
İstanbul Dolmuş kaç TL oldu? Zam sonrası İstanbul Dolmuş ücreti kaç TL oldu?
Metrobüse zam geldi mi? İETT Metrobüs kaç TL oldu? Zam sonrası İETT Metrobüs ücreti kaç TL oldu?
İETT İstanbulkart sivil tam kart abonman ücreti ne kadar? Zam sonrası İETT öğrenci aylık abonman tam kart kaç TL oldu?
İETT İstanbulkart öğrenci kart ücreti ne kadar? Zam sonrası İETT öğrenci akbil kaç TL oldu?
İETT İstanbulkart tek geçiş ücreti ne kadar? Zam sonrası İETT akbil kaç TL oldu?
Son Dakika! İETT zam mı geldi? İstanbulkart ne kadar oldu? Akbile zam mı geldi? İstanbul öğrenci akbili ne kadar?
TRKart nedir? TRKart hangi illerde olacak? İstanbul'da TRKart olacak? İstanbulkart değişecek mi?
GÜNGÖREN'DE SPOR SALONUNDAN HIRSIZLIK YAPAN KİŞİ İSTANBULKART BİLGİLERİNDEN YAKALANDI
Bakanlık, İBB'nin ulaşım zammı teklifinin neden kabul edilmediğini açıkladı: Teklif edilen oran çok yüksek
Son Dakika: Zam teklifi reddedildi! İstanbul'da ulaşım ücretleri mevcut tarifelerden devam edecek
Öğrenci akbili ne kadar basıyor 2022? ZAM GELDİ! Öğrenci akbili kaç basıyor, kaç TL basıyor?
İstanbul HES kodu kalktı mı? 2022 otobüslerde HES kodu kalktı mı? İstanbulkart HES kodu kaldırıldı mı?
İBB, Dünya Kadınlar Günü'nü şehrin birçok noktasında çeşitli etkinliklerle kutlayacak
Son dakika haber: İSTANBUL-'PROJELER YARIŞIYOR, GENÇ GİRİŞİMCİLER KAZANIYOR' YARIŞMASI BAŞLADI
BBP Genel Başkanı Destici: Elektrik fiyatlarındaki düzenleme tekrar yapılmalı
Bakan Karaismailoğlu: Marmaray, kar yağışında İstanbul'un ulaşımını sırtladı
Sodexo, her çalışan için yılda 15 bin liraya varan tasarruf imkanı sağlıyor
Numan Kurtulmuş'tan Sultanbeyli'de oturan üniversite öğrencilerine İstanbulkart müjdesi
Son Dakika | İstanbulkartının bakiyesi yetersiz kalan kişi, İETT otobüsündeki yangın tüpünü alıp kaçtı
İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü çaldı
Son dönemde kazalarla gündeme gelen İETT'nin erken uyarı sistemini kaldırdığı ortaya çıktı
İstanbulkart vizeleme nasıl yapılır? İndirimli İstanbulkart vizeleme işlemi nereden yapılır? (Biletmatik, Büfe yükleme noktaları)
Sağlık çalışanı kartı nedir, nasıl alınır? Sağlık çalışanı akbili, İstanbulkart'ı başvuru şartları nelerdir?