İstanbulkart Haberleri - İstanbulkart Haber - Haberler

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İstanbulkart Haberleri

İstanbulkart haber, İstanbulkart son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Öğrenciler için İstanbulkart'ta online başvuru ve adrese teslimat dönemi başladı

Öğrenciler için İstanbulkart'ta online başvuru ve adrese teslimat dönemi başladı

İstanbulkart - 17.08.2022
İstanbulkart'ın Fiyatı 50 Liraya Yükseldi

İstanbulkart'ın Fiyatı 50 Liraya Yükseldi

İstanbulkart - 18.07.2022
İBB, İstanbulkart bedellerine yüzde 100'e varan oranlarda zam yaptı

İBB, İstanbulkart bedellerine yüzde 100'e varan oranlarda zam yaptı

İstanbulkart - 18.07.2022
İstanbulkart zamlandı mı? İstanbulkart zam mı geldi?

İstanbulkart zamlandı mı? İstanbulkart zam mı geldi?

İstanbulkart - 18.07.2022
İstanbulkart'a yüzde 71, turistlerin kullandığı anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı

İstanbulkart'a yüzde 71, turistlerin kullandığı anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı

İstanbulkart - 18.07.2022
15 Temmuz'da vapurlar ücretsiz mi? Yarın vapur ve otobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz 2022 İETT bedava mı 2022?

15 Temmuz'da vapurlar ücretsiz mi? Yarın vapur ve otobüsler ücretsiz mi? 15 Temmuz 2022 İETT bedava mı 2022?

İstanbulkart - 14.07.2022
Kılıçdaroğlu: 'Türkiye'yi 21. yüzyılın parlak bir yıldızı haline getirme kararlılığındayız ve bunu yapacağız'

Kılıçdaroğlu: "Türkiye'yi 21. yüzyılın parlak bir yıldızı haline getirme kararlılığındayız ve bunu yapacağız"

İstanbulkart - 24.06.2022
18 Haziran 2022 Haberleri

18 Haziran 2022 Haberleri

İstanbulkart - 19.06.2022
İBB'den nakit ihtiyacı olanlar için yeni proje: İstanbulkart üzerinden 2.500 TL faizsiz kredi verilecek

İBB'den nakit ihtiyacı olanlar için yeni proje: İstanbulkart üzerinden 2.500 TL faizsiz kredi verilecek

İstanbulkart - 18.06.2022
Pandemi sonrası Avrasya Bölgesi'ndeki ulaşım planları İstanbul'da ele alındı

Pandemi sonrası Avrasya Bölgesi'ndeki ulaşım planları İstanbul'da ele alındı

İstanbulkart - 16.06.2022
İstanbul, Dünya Toplu Ulaşım Otoritelerine Ev Sahipliği Yaptı

İstanbul, Dünya Toplu Ulaşım Otoritelerine Ev Sahipliği Yaptı

İstanbulkart - 15.06.2022
Hafta Sonu Sınava Girecek Öğrencilere Ulaşım Ücretsiz

Hafta Sonu Sınava Girecek Öğrencilere Ulaşım Ücretsiz

İstanbulkart - 03.06.2022
İstanbul'da hafta sonu sınava girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz olacak

İstanbul'da hafta sonu sınava girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz olacak

İstanbulkart - 03.06.2022
İbb Meclisi, Öğrencileri Yüzde 40'lık Toplu Ulaşım Zammından Muaf Tutma Kararı Aldı.

İbb Meclisi, Öğrencileri Yüzde 40'lık Toplu Ulaşım Zammından Muaf Tutma Kararı Aldı.

İstanbulkart - 23.05.2022

Öğrenciler için İstanbulkart'ta online başvuru ve adrese teslimat dönemi başladı
Öğrenci aylık akbil ne kadar? Öğrenci İstanbulkart zam mı iptal mi oldu?

Öğrenci aylık akbil ne kadar? Öğrenci İstanbulkart zam mı iptal mi oldu?

İstanbulkart - 23.05.2022
Halkalı-Bahçeşehir banliyö seferleri başladı! Yolculuk 22 dakika sürecek

Halkalı-Bahçeşehir banliyö seferleri başladı! Yolculuk 22 dakika sürecek

İstanbulkart - 23.05.2022
Tevfik Göksu'nun 'İstanbul'da 500 bin mülteci var' sözlerine yanıt, İYİ Parti'li isimden geldi

Tevfik Göksu'nun "İstanbul'da 500 bin mülteci var" sözlerine yanıt, İYİ Parti'li isimden geldi

İstanbulkart - 21.05.2022
19 mayıs otobüsler çalışıyor mu? Vapur, metro, marmaray bugün çalışıyor mu, ücretsiz mi?

19 mayıs otobüsler çalışıyor mu? Vapur, metro, marmaray bugün çalışıyor mu, ücretsiz mi?

İstanbulkart - 19.05.2022
19 Mayıs ulaşım ücretsiz mi? İstanbul'da 19 Mayıs'ta toplu taşıma, metrobüs, vapur, Marmaray, otobüs AKBİL bedava mı?

19 Mayıs ulaşım ücretsiz mi? İstanbul'da 19 Mayıs'ta toplu taşıma, metrobüs, vapur, Marmaray, otobüs AKBİL bedava mı?

İstanbulkart - 19.05.2022
19 Mayıs otobüsler ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta toplu taşıma otobüs AKBİL, bedava mı?

19 Mayıs otobüsler ücretsiz mi? 19 Mayıs'ta toplu taşıma otobüs AKBİL, bedava mı?

İstanbulkart - 18.05.2022
ING Mobil'den İstanbulkart'a bakiye yükleme kolaylığı

ING Mobil'den İstanbulkart'a bakiye yükleme kolaylığı

İstanbulkart - 17.05.2022
Fibabanka ve BELBİM'den İstanbulkart'ta '+Dijital Bakiye' kampanyası

Fibabanka ve BELBİM'den İstanbulkart'ta "+Dijital Bakiye" kampanyası

İstanbulkart - 16.05.2022
İBB'nin İstanbulkart reklam filmi sosyal medyada tepki çekti

İBB'nin İstanbulkart reklam filmi sosyal medyada tepki çekti

İstanbulkart - 20.04.2022
İBB'nin usulsüz İstanbulkart kullananlarla ilgili reklam filmi, sosyal medyayı ikiye böldü

İBB'nin usulsüz İstanbulkart kullananlarla ilgili reklam filmi, sosyal medyayı ikiye böldü

İstanbulkart - 20.04.2022
Tevfik Göksu duyurdu, İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam için harekete geçildi

Tevfik Göksu duyurdu, İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam için harekete geçildi

İstanbulkart - 09.04.2022
İstanbul'da toplu ulaşıma gelen zammı protesto eden kalabalık, turnikelerden atlayarak geçti

İstanbul'da toplu ulaşıma gelen zammı protesto eden kalabalık, turnikelerden atlayarak geçti

İstanbulkart - 07.04.2022
İstanbul Okul servisi kaç TL oldu? Zam sonrası İstanbul Okul servisi ücreti kaç TL oldu?

İstanbul Okul servisi kaç TL oldu? Zam sonrası İstanbul Okul servisi ücreti kaç TL oldu?

İstanbulkart - 07.04.2022
İstanbul Taksi dolmuş kaç TL oldu? Zam sonrası Taksi dolmuş açılış ücreti kaç TL oldu?

İstanbul Taksi dolmuş kaç TL oldu? Zam sonrası Taksi dolmuş açılış ücreti kaç TL oldu?

İstanbulkart - 07.04.2022
İstanbul Dolmuş kaç TL oldu? Zam sonrası İstanbul Dolmuş ücreti kaç TL oldu?

İstanbul Dolmuş kaç TL oldu? Zam sonrası İstanbul Dolmuş ücreti kaç TL oldu?

İstanbulkart - 07.04.2022
Metrobüse zam geldi mi? İETT Metrobüs kaç TL oldu? Zam sonrası İETT Metrobüs ücreti kaç TL oldu?

Metrobüse zam geldi mi? İETT Metrobüs kaç TL oldu? Zam sonrası İETT Metrobüs ücreti kaç TL oldu?

İstanbulkart - 07.04.2022
İETT Metro kaç TL oldu? Zam sonrası İETT Metro ücreti kaç TL oldu?

İETT Metro kaç TL oldu? Zam sonrası İETT Metro ücreti kaç TL oldu?

İstanbulkart - 07.04.2022
İETT İstanbulkart sivil tam kart abonman ücreti ne kadar? Zam sonrası İETT öğrenci aylık abonman tam kart kaç TL oldu?

İETT İstanbulkart sivil tam kart abonman ücreti ne kadar? Zam sonrası İETT öğrenci aylık abonman tam kart kaç TL oldu?

İstanbulkart - 07.04.2022
İETT İstanbulkart öğrenci kart ücreti ne kadar? Zam sonrası İETT öğrenci akbil kaç TL oldu?

İETT İstanbulkart öğrenci kart ücreti ne kadar? Zam sonrası İETT öğrenci akbil kaç TL oldu?

İstanbulkart - 07.04.2022
İstanbul Taksi kaç TL oldu? Zam sonrası İstanbul Taksi ücreti kaç TL oldu?

İstanbul Taksi kaç TL oldu? Zam sonrası İstanbul Taksi ücreti kaç TL oldu?

İstanbulkart - 07.04.2022
İstanbul Taksi kaç TL oldu? Zam sonrası İstanbul Taksi ücreti kaç TL oldu?

İstanbul Taksi kaç TL oldu? Zam sonrası İstanbul Taksi ücreti kaç TL oldu?

İstanbulkart - 07.04.2022
Akbil zammı ne zaman başlıyor? İstanbul toplu taşıma zam ne zaman başlıyor?

Akbil zammı ne zaman başlıyor? İstanbul toplu taşıma zam ne zaman başlıyor?

İstanbulkart - 07.04.2022
Akbil zammı ne zaman başlıyor? İstanbul toplu taşıma zam ne zaman başlıyor?

Akbil zammı ne zaman başlıyor? İstanbul toplu taşıma zam ne zaman başlıyor?

İstanbulkart - 06.04.2022
İstanbul Taksi kaç TL oldu? Zam sonrası İstanbul Taksi ücreti kaç TL oldu?

İstanbul Taksi kaç TL oldu? Zam sonrası İstanbul Taksi ücreti kaç TL oldu?

İstanbulkart - 06.04.2022
İstanbul Okul servisi kaç TL oldu? Zam sonrası İstanbul Okul servisi ücreti kaç TL oldu?

İstanbul Okul servisi kaç TL oldu? Zam sonrası İstanbul Okul servisi ücreti kaç TL oldu?

İstanbulkart - 06.04.2022
İstanbul Minibüs kaç TL oldu? Zam sonrası İstanbul Minibüs ücreti kaç TL oldu?

İstanbul Minibüs kaç TL oldu? Zam sonrası İstanbul Minibüs ücreti kaç TL oldu?

İstanbulkart - 06.04.2022
İstanbul Taksi dolmuş kaç TL oldu? Zam sonrası Taksi dolmuş açılış ücreti kaç TL oldu?

İstanbul Taksi dolmuş kaç TL oldu? Zam sonrası Taksi dolmuş açılış ücreti kaç TL oldu?

İstanbulkart - 06.04.2022
İstanbul Dolmuş kaç TL oldu? Zam sonrası İstanbul Dolmuş ücreti kaç TL oldu?

İstanbul Dolmuş kaç TL oldu? Zam sonrası İstanbul Dolmuş ücreti kaç TL oldu?

İstanbulkart - 06.04.2022
Metrobüse zam geldi mi? İETT Metrobüs kaç TL oldu? Zam sonrası İETT Metrobüs ücreti kaç TL oldu?

Metrobüse zam geldi mi? İETT Metrobüs kaç TL oldu? Zam sonrası İETT Metrobüs ücreti kaç TL oldu?

İstanbulkart - 06.04.2022
İETT Metro kaç TL oldu? Zam sonrası İETT Metro ücreti kaç TL oldu?

İETT Metro kaç TL oldu? Zam sonrası İETT Metro ücreti kaç TL oldu?

İstanbulkart - 06.04.2022
İETT İstanbulkart sivil tam kart abonman ücreti ne kadar? Zam sonrası İETT öğrenci aylık abonman tam kart kaç TL oldu?

İETT İstanbulkart sivil tam kart abonman ücreti ne kadar? Zam sonrası İETT öğrenci aylık abonman tam kart kaç TL oldu?

İstanbulkart - 06.04.2022
İETT İstanbulkart öğrenci kart ücreti ne kadar? Zam sonrası İETT öğrenci akbil kaç TL oldu?

İETT İstanbulkart öğrenci kart ücreti ne kadar? Zam sonrası İETT öğrenci akbil kaç TL oldu?

İstanbulkart - 06.04.2022
İETT İstanbulkart tek geçiş ücreti ne kadar? Zam sonrası İETT akbil kaç TL oldu?

İETT İstanbulkart tek geçiş ücreti ne kadar? Zam sonrası İETT akbil kaç TL oldu?

İstanbulkart - 06.04.2022
Son Dakika! İETT zam mı geldi? İstanbulkart ne kadar oldu? Akbile zam mı geldi? İstanbul öğrenci akbili ne kadar?

Son Dakika! İETT zam mı geldi? İstanbulkart ne kadar oldu? Akbile zam mı geldi? İstanbul öğrenci akbili ne kadar?

İstanbulkart - 06.04.2022
İBB'nin toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi

İBB'nin toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi

İstanbulkart - 04.04.2022
TRKart nedir? TRKart hangi illerde olacak? İstanbul'da TRKart olacak? İstanbulkart değişecek mi?

TRKart nedir? TRKart hangi illerde olacak? İstanbul'da TRKart olacak? İstanbulkart değişecek mi?

İstanbulkart - 04.04.2022
GÜNGÖREN'DE SPOR SALONUNDAN HIRSIZLIK YAPAN KİŞİ İSTANBULKART BİLGİLERİNDEN YAKALANDI

GÜNGÖREN'DE SPOR SALONUNDAN HIRSIZLIK YAPAN KİŞİ İSTANBULKART BİLGİLERİNDEN YAKALANDI

İstanbulkart - 02.04.2022
Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı tanıtım toplantısı yapıldı

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı tanıtım toplantısı yapıldı

İstanbulkart - 28.03.2022
Bakanlık, İBB'nin ulaşım zammı teklifinin neden kabul edilmediğini açıkladı: Teklif edilen oran çok yüksek

Bakanlık, İBB'nin ulaşım zammı teklifinin neden kabul edilmediğini açıkladı: Teklif edilen oran çok yüksek

İstanbulkart - 24.03.2022
İBB'nin toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi

İBB'nin toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi

İstanbulkart - 24.03.2022
Son Dakika: Zam teklifi reddedildi! İstanbul'da ulaşım ücretleri mevcut tarifelerden devam edecek

Son Dakika: Zam teklifi reddedildi! İstanbul'da ulaşım ücretleri mevcut tarifelerden devam edecek

İstanbulkart - 23.03.2022
İBB'nin toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi

İBB'nin toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi

İstanbulkart - 23.03.2022
İBB, İstanbulkart'ı usulsüz kullananlar hakkında işlem yaptı

İBB, İstanbulkart'ı usulsüz kullananlar hakkında işlem yaptı

İstanbulkart - 23.03.2022
Öğrenci akbili ne kadar basıyor 2022? ZAM GELDİ! Öğrenci akbili kaç basıyor, kaç TL basıyor?

Öğrenci akbili ne kadar basıyor 2022? ZAM GELDİ! Öğrenci akbili kaç basıyor, kaç TL basıyor?

İstanbulkart - 06.04.2022
Bugün İETT bedava mı? Dünya Kadınlar Gününde otobüsler ücretsiz mi?

Bugün İETT bedava mı? Dünya Kadınlar Gününde otobüsler ücretsiz mi?

İstanbulkart - 08.03.2022
İstanbul HES kodu kalktı mı? 2022 otobüslerde HES kodu kalktı mı? İstanbulkart HES kodu kaldırıldı mı?

İstanbul HES kodu kalktı mı? 2022 otobüslerde HES kodu kalktı mı? İstanbulkart HES kodu kaldırıldı mı?

İstanbulkart - 14.03.2022
İBB, Dünya Kadınlar Günü'nü şehrin birçok noktasında çeşitli etkinliklerle kutlayacak

İBB, Dünya Kadınlar Günü'nü şehrin birçok noktasında çeşitli etkinliklerle kutlayacak

İstanbulkart - 07.03.2022
Son dakika haber: İSTANBUL-'PROJELER YARIŞIYOR, GENÇ GİRİŞİMCİLER KAZANIYOR' YARIŞMASI BAŞLADI

Son dakika haber: İSTANBUL-'PROJELER YARIŞIYOR, GENÇ GİRİŞİMCİLER KAZANIYOR' YARIŞMASI BAŞLADI

İstanbulkart - 03.03.2022
Sultanbeyli'de girişimci gençlere çalışma ofisi hediye

Sultanbeyli'de girişimci gençlere çalışma ofisi hediye

İstanbulkart - 03.03.2022
BBP Genel Başkanı Destici: Elektrik fiyatlarındaki düzenleme tekrar yapılmalı

BBP Genel Başkanı Destici: Elektrik fiyatlarındaki düzenleme tekrar yapılmalı

İstanbulkart - 10.02.2022
İBB, İstanbulkart bedellerine yüzde 92'ye varan oranlarda zam yaptı

İBB, İstanbulkart bedellerine yüzde 92'ye varan oranlarda zam yaptı

İstanbulkart - 03.02.2022
Bakan Karaismailoğlu: Marmaray, kar yağışında İstanbul'un ulaşımını sırtladı

Bakan Karaismailoğlu: Marmaray, kar yağışında İstanbul'un ulaşımını sırtladı

İstanbulkart - 28.01.2022
Sodexo, her çalışan için yılda 15 bin liraya varan tasarruf imkanı sağlıyor

Sodexo, her çalışan için yılda 15 bin liraya varan tasarruf imkanı sağlıyor

İstanbulkart - 25.01.2022
Numan Kurtulmuş'tan Sultanbeylili üniversitelilere müjde

Numan Kurtulmuş'tan Sultanbeylili üniversitelilere müjde

İstanbulkart - 20.01.2022
Numan Kurtulmuş'tan Sultanbeyli'de oturan üniversite öğrencilerine İstanbulkart müjdesi

Numan Kurtulmuş'tan Sultanbeyli'de oturan üniversite öğrencilerine İstanbulkart müjdesi

İstanbulkart - 20.01.2022
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sultanbeyli'de gençlerle buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sultanbeyli'de gençlerle buluştu

İstanbulkart - 20.01.2022
Son Dakika | İstanbulkartının bakiyesi yetersiz kalan kişi, İETT otobüsündeki yangın tüpünü alıp kaçtı

Son Dakika | İstanbulkartının bakiyesi yetersiz kalan kişi, İETT otobüsündeki yangın tüpünü alıp kaçtı

İstanbulkart - 13.01.2022
İBB'de sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım uygulaması uzatıldı

İBB'de sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım uygulaması uzatıldı

İstanbulkart - 13.01.2022
İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü çaldı

İstanbulkart'ının bakiyesi yetersiz çıkan kişi, şaşkın bakışlar arasında yangın tüpünü çaldı

İstanbulkart - 13.01.2022
Sağlıkçılara toplu ulaşım ve İSPARK ücretsiz olmaya devam edecek

Sağlıkçılara toplu ulaşım ve İSPARK ücretsiz olmaya devam edecek

İstanbulkart - 12.01.2022
İBB MECLİSİ'NDE İETT OTOBÜSÜ KAZALARI GÖRÜŞÜLDÜ

İBB MECLİSİ'NDE İETT OTOBÜSÜ KAZALARI GÖRÜŞÜLDÜ

İstanbulkart - 11.01.2022
10 Ocak 2022 Haberleri

10 Ocak 2022 Haberleri

İstanbulkart - 11.01.2022
İBB Meclisi'nde İETT otobüsü kazaları görüşüldü

İBB Meclisi'nde İETT otobüsü kazaları görüşüldü

İstanbulkart - 10.01.2022
Son dönemde kazalarla gündeme gelen İETT'nin erken uyarı sistemini kaldırdığı ortaya çıktı

Son dönemde kazalarla gündeme gelen İETT'nin erken uyarı sistemini kaldırdığı ortaya çıktı

İstanbulkart - 10.01.2022
ÖTV indirimi Karavanist ve Outdoorist fuarlarını hareketlendirdi

ÖTV indirimi Karavanist ve Outdoorist fuarlarını hareketlendirdi

İstanbulkart - 09.01.2022
Multinet Up, 2022'de KOBİ'lere yönelik iş birliklerine odaklanacak

Multinet Up, 2022'de KOBİ'lere yönelik iş birliklerine odaklanacak

İstanbulkart - 06.01.2022
İstanbulkart vizeleme nasıl yapılır? İndirimli İstanbulkart vizeleme işlemi nereden yapılır? (Biletmatik, Büfe yükleme noktaları)

İstanbulkart vizeleme nasıl yapılır? İndirimli İstanbulkart vizeleme işlemi nereden yapılır? (Biletmatik, Büfe yükleme noktaları)

İstanbulkart - 31.12.2021
Sağlık çalışanı kartı nedir, nasıl alınır? Sağlık çalışanı akbili, İstanbulkart'ı başvuru şartları nelerdir?

Sağlık çalışanı kartı nedir, nasıl alınır? Sağlık çalışanı akbili, İstanbulkart'ı başvuru şartları nelerdir?

İstanbulkart - 30.12.2021
Son dakika: Kadıköy'de 4 evden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika: Kadıköy'de 4 evden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı

İstanbulkart - 25.12.2021
/yeniden/ Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı

/yeniden/ Gürcistanlı hırsız İstanbulkart'tan yola çıkılarak yakalandı

İstanbulkart - 25.12.2021
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