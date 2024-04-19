İstanbulkart indirimi hangi otoparklarda geçiyor? İstanbulkart otoparklarda geçiyor mu? Otoparklarda %50 indirim şansı!

İstanbulkart ile ilgili önemli bir duyuru yapıldı. İstanbulkart sahiplerini yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Yapılan duyuruda, İstanbulkart kullanıcılarına %50 indirim kampanyası başlatıldığı bildirildi. Bu kampanya kapsamında kart sahiplerine %50 indirim uygulanacak. İSTANBULKART'LA OTOPARKLARDA %50 İNDİRİM | İstanbulkart otoparklarda geçiyor mu?

İSTANBULKARTLILARA OTOPARKLARDA %50 İNDİRİM VAR MI?

Seçili İSPARK P+D otoparklarında aracını park etme, İstanbulkart'ın ile toplu taşımaya devam etme, otopark ücretinin %50 indirimli ödeme şansı tanıyor.

OTOPARK İNDİRİMİNDEN NASIL FAYDALANILIR?

%50 indirimden faydalanmak için İstanbulkart Mobil'de plakanızı eklemeyi ve otopark ödemenizi İstanbulkart ile yapmayı unutmayınız.

İSTANBULKART İNDİRİMİ HANGİ OTOPARKLARDA GEÇERLİ?

Geçerli Otoparklar:

Yenikapı Spor ve Kültür Merkezi PD Açık Otoparkı (Fatih)

ve Kültür Merkezi PD Açık Otoparkı (Fatih) Feshane PD Açık Otoparkı (Eyüpsultan)

Merter Metro PD Açık Otoparkı (Güngören)

Büyükçekmece Metrobüs Durağı Yanı PD Zemin Altı Otoparkı

Çekmeköy Metro PD Zemin Altı Otoparkı

Soğanlık Metro PD Açık Otoparkı (Kartal)

Kirazlı Metro Durağı PD Açık Otoparkı (Bağcılar)

Kampanya Geçerlilik Tarihi: 19.03.2024-31.12.2024