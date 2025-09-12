İstanbulkart 30 yaş sınırı kalktı mı? 2025 30 yaş üstü öğrenci akbili indirimi şartları neler?

30 yaş ve üzerindeki öğrenciler, İstanbulkart indirimleri hakkında detayları merak etmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, 30 yaşını geçmiş öğrencilerin toplu taşıma indirimlerinden yararlanması konusu gündeme getirildi. Bu doğrultuda, yüksek lisans ve daha üst düzeyde eğitim gören öğrencilerin ulaşım indirimlerinden faydalanabilmesi için yeni düzenlemeler ve şartlar getirilmesi planlanıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBULKART 30 YAŞ SINIRI KALKTI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin, 11 Temmuz 2024 tarihli toplantıda alınan 30 yaşından büyük öğrencilerin toplu ulaşımda kullandığı öğrenci kartlarındaki indirim oranının %10'a düşürülmesi kararını iptal etmesi gündeme geldi.

Bu kapsamda görüşülen "Ulaşımda İstanbulkart Yönetmeliği Revizesi" maddesinde, 30 yaşını doldurmuş öğrencilere, mevzuat çerçevesinde "Tam İstanbulkart", "Aylık Tam Mavi Kart" ve "Tam Aktarma" ücretlerinde %10 oranında indirim uygulanması kararı doğrultusunda ısrar edildi.

AK Parti Grubu, yönetmelikteki bu düzenlemeye karşı şerh koyarak, 30 yaş üstü öğrenciler için indirim hakkının sadece yüksek lisans ve üzeri eğitim görenlerle sınırlandırılmasının, lisans öğrencilerini kapsamaması nedeniyle eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca, mahkemenin 2025/798 sayılı kararının tam uygulanmadığını ve bazı kesimlerin indirimli ulaşım hakkının kaldırılmasının haksızlık olduğunu ifade etti.

Meclis oylamasında, AK Parti'nin ret oylarına rağmen, "Ulaşımda İstanbulkart Yönetmeliği Revizesi" oy çokluğuyla kabul edildi.

30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİ AKBİL ULAŞIM İNDİRİMİ ŞARTI NEDİR?

Yönetmelik revizesinde, 30 yaşını geçmiş yüksek lisans ve üstü eğitimdeki üniversite öğrencilerine yönelik olarak, "Eğitimlerine aktif devam ettiklerini ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında çalışan, işyeri sahibi ya da ortağı olmadıklarını e-devlet çıktısı ile belgelemeleri halinde, 30 yaş altındaki öğrencilere uygulanan indirimden faydalanabilecekleri" koşulu getirildi.

İSTANBULKART'DA ÖĞRENCİ İNDİRİMİ NE KADAR?

İstanbulkart'ta öğrenci indirimi, 30 yaş altı öğrenciler için genellikle %50 oranında uygulanmaktadır. Ancak 30 yaşını geçmiş öğrenciler için yeni yönetmelik gereği indirim oranı %10'a düşürülmüştür. Yüksek lisans ve üzeri eğitim gören, aktif öğrenci olduğunu ve SGK kapsamında çalışmadığını belgeleyen 30 yaş üstü öğrenciler ise %10 oranındaki bu indirimden faydalanabilmektedir.