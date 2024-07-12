İstanbulkart abonman ne kadar, tam basım kaç TL? İstanbul metro, otobüs, Marmaray ne kadar basıyor?

Toplu ulaşım hizmetlerini kullanan vatandaşlar, aylık abonman ve İstanbulkart basım ücretlerini merak ediyor. Güncel İstanbulkart basım ve aylık abonman ücretleri hakkında detaylar haberimizin devamında…

İSTANBULKART ABONMAN NE KADAR, TAM BASIM KAÇ TL?

İstanbulkart kart bedeli 130 TL, tam basım 17.70 TL, abonman bedeli ise 1389 TL olarak belirlendi.

Öğrenci İstanbulkart bir basım 8.64 TL, abonman bedeli ise 250 TL olarak güncellendi.

Sosyal kart (öğretmen ve 60 Yaş Üstü) bir basım 12.67 TL, abonman bedeli ise 864 TL olarak belirlendi.

İSTANBUL METRO, OTOBÜS, MARMARAY NE KADAR BASIYOR?

- İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında yapılan zam sonrasında 2024 yılı için geçerli yeni toplu ulaşım ücret tarifesi belirlendi. Buna göre;

*Metro ve otobüs tarifeleri; İstanbulkart tam basım 17.70 TL, öğrenci kart basım 8.64 TL , sosyal kart (öğretmen ve 60 Yaş Üstü) basım ise 12.67 TL olarak belirlendi.

*Metrobüs Tarifeleri; İstanbulkart tam basım 26.25 TL, öğrenci basım 8.64 TL, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş üstü) 14.40 TL oldu.

* Marmaray ücretleri için linke tıklayabilirsiniz.

1-7 İstasyon arası Öğrenci Ücreti 8.64 TL/ Tam ücret 17.70 TL/ Sosyal ücret 12.67 TL

8-14 İstasyon arası Öğrenci Ücreti 10.64TL/ Tam ücret 22.76 TL/ Sosyal ücret 15.69 TL

15-21 İstasyon arası Öğrenci Ücreti 12.67 TL/Tam ücret 26.27 TL/ Sosyal ücret 18.46 TL

22-28 İstasyon arası Öğrenci Ücreti 14.41 TL/Tam ücret 30.30 TL/ Sosyal ücret 12.67 TL

29-35 İstasyon arası Öğrenci Ücreti 16.94 TL/Tam ücret 35.39 TL/ Sosyal ücret 25.28 TL

36-43 İstasyon arası Öğrenci Ücreti 17.70 TL/Tam ücret 39.18 TL/ Sosyal ücret 27.31 TL

Minibüs ücretleri mesafeye göre 15.50 TL ile 20 TL arasında değişecek.

Vapur ücretleri ise mesafeye göre değişiyor. Bu linkten vapur ücretlerine ulaşabilirsiniz;