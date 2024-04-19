İstanbulkart İSPARK'ta indirimli mi? İSPARK kimlere indirimli, şartları ne?

İstanbulkart sahiplerini ilgilendiren bu duyuruda, indirim kampanyası başlatıldığı bildirildi. İstanbulkart İSPARK'ta indirimli mi? İSPARK kimlere indirimli, şartları ne? soruları gündeme geliyor. Seçili İSPARK P+D otoparklarında aracını park edenlere indirim sağlanacağı gündeme geldi. İstanbulkart İSPARK'ta indirimli mi? İSPARK kimlere indirimli, şartları ne? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBULKARTLILARA OTOPARKLARDA İNDİRİM VAR MI?

Seçili İSPARK P+D otoparklarında aracını park etme, İstanbulkart'ın ile toplu taşımaya devam etme, otopark ücretinin %50 indirimli ödeme şansı tanıyor.

İNDİRİMİN GEÇERLİ OLACAĞI İSPARK HANGİSİ?

Yenikapı Spor ve Kültür Merkezi PD Açık Otoparkı (Fatih)

ve Kültür Merkezi PD Açık Otoparkı (Fatih) Feshane PD Açık Otoparkı (Eyüpsultan)

Merter Metro PD Açık Otoparkı (Güngören)

Büyükçekmece Metrobüs Durağı Yanı PD Zemin Altı Otoparkı

Çekmeköy Metro PD Zemin Altı Otoparkı

Soğanlık Metro PD Açık Otoparkı (Kartal)

Kirazlı Metro Durağı PD Açık Otoparkı (Bağcılar)

Kampanya Geçerlilik Tarihi: 19.03.2024-31.12.2024