Bugün Marmaray ücretsiz mi? 6 Ekim Marmaray ücretsiz mi? 6 Ekim'de Marmaray neden ücretli?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nun 103. yıl dönümü nedeniyle toplu ulaşımın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 6 Ekim Salı günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçlarının gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Peki, Bugün Marmaray ücretsiz mi? 6 Ekim Marmaray ücretsiz mi? Detaylar haberimizde.

6 EKİM İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre 6 Ekim Salı günü, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçlarından ücret alınmayacak. İETT de 6 Ekim 2026 Salı günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edilebileceğini duyurdu.

Ücretsiz ulaşım uygulaması gün boyunca geçerli olacak. İBB açıklamasında otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler gibi İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarının ücretsiz kullanılabileceği belirtildi.

BUGÜN MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim'de Marmaray'ın ücretsiz olup olmadığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. İBB'nin 6 Ekim için yaptığı açıklamada ücretsiz ulaşım, İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçları üzerinden duyuruldu. Marmaray için ise ayrıca ücretsiz olduğuna ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle mevcut resmi açıklama kapsamında Marmaray'ın ücretsiz olduğu belirtilmiş değil.

6 EKİM'DE HANGİ ULAŞIM ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

6 Ekim Salı günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak. İBB'nin açıklamasına göre ücretsiz kullanılabilecek ulaşım araçları arasında;

Otobüsler

Metro hatları

Metrobüs

Vapur seferleri

Raylı sistemler

yer alıyor. İETT de 6 Ekim 2026 Salı günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edilebileceğini duyurdu.