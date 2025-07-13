İstanbullular, 15 Temmuz'da Ücretsiz Ulaşım Hakkına Sahip Olacak

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağını açıkladı. İstanbullular, kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile 24 saat boyunca ulaşım imkanından faydalanabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, toplu ulaşım hizmetinden ücretsiz faydalanmak isteyenlerin kişiselleştirilmiş "İstanbulkart" kullanmaları yeterli olacak.

Bu kapsamda, 15 Temmuz Salı günü boyunca geçerli olacak ücretsiz ulaşım uygulamasıyla İstanbullular 24 saat boyunca ücret ödemeden ulaşım hizmetlerini kullanabilecek.

Ücretsiz ulaşım uygulaması, İstanbulkart sistemine entegre İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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