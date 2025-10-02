Haberler

Edirne'de Meriç Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu

Edirne'de Meriç Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu
Edirne'de Meriç Nehri'nin kum ocağı yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler, hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Üzerinden sadece cep telefonu ve İstanbulkart çıktı.

EDİRNE'de Meriç Nehri'nin kum ocağı yakınlarında erkek cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Meriç Nehri'nin kum ocağı yakınlarında meydana geldi. Kum ocağı çalışanları, nehir yüzeyinde bir erkeğin hareketsiz durduğunu fark etti. Çalışanların ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin botla kıyıya çıkardığı kişinin hayatını kaybetti belirlenirken, üzerinden kimlik çıkmadı. Üzerinden sadece cep telefonu ve İstanbulkart çıkan ceset, otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Balıkçı Yüksel Adalı, "Balık tutuyordum burada. Kum ocağından ihbar etmişler. AFAD geldi, jandarma geldi. Bir süre sonra cesedi çıkarttılar. Benim tahminim kaçak göçmen olduğu yönünde" dedi.

Jandarma, ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
