İstanbulkart 30 yaş sınırı kalktı mı?

İstanbulkart 30 yaş sınırı kalktı mı?
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İstanbul'da toplu taşımayı kullanan öğrenciler, son günlerde "İstanbulkart 30 yaş sınırı kalktı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Özellikle ikinci üniversiteye başlayan veya eğitimini uzatan öğrenciler bu düzenlemeden doğrudan etkilenmişti.

2024 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından uygulamaya konulan 30 yaş sınırı kararı, binlerce öğrencinin indirimli kart kullanımını sınırlandırmıştı. Ancak bu karara yönelik açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, İBB'nin 30 yaş üstü öğrencilere yönelik indirimli ulaşım kısıtlamasını iptal etti. Bu gelişme, "İstanbulkart 30 yaş sınırı kaldırıldı mı?" sorusuna net bir yanıt verdi. Peki, İstanbulkart 30 yaş sınırı kalktı mı?

İSTANBULKART 30 YAŞ SINIRI KALKTI MI?

11 Temmuz 2024 tarihinde alınan İBB Meclisi kararı ile birlikte, 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart ile indirimli ulaşım hakkı sınırlandırılmıştı. Bu karar, özellikle açık öğretim veya ikinci üniversite okuyan bireyleri doğrudan etkilemişti.

Kararın ardından, İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Ağustos 2024'te yaş sınırının kaldırılması için yargıya başvurdu. Dava, İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından değerlendirildi.

Mahkeme kararında, 30 yaş üstü öğrencilere yönelik ayrımcılığın hiçbir hukuki gerekçeye dayanmadığı belirtildi. Eğitim türü, gelir durumu, istihdam durumu gibi kriterlerin dikkate alınmadığına dikkat çekildi.

İstanbulkart 30 yaş sınırı kalktı mı?

MAHKEME KARARI AÇIKLANDI MI?

Mahkeme kararında 30 yaş sınırının kaldırılmasına karar verildi. Böylece, 30 yaş üstü öğrenciler de yeniden indirimli İstanbulkart avantajından faydalanabilecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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