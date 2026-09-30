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Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul’da öğrencilerin ulaşım giderlerini azaltmaya yönelik 1 TL’lik öğrenci abonmanı uygulaması gündeme geldi. Kampanyadan yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru şartlarını ve işlemlerin hangi tarihe kadar yapılabileceğini araştırıyor. Peki, İBB aylık 1 TL öğrenci abonmanı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir? İstanbulkart 1 TL öğrenci abonmanı başvurusu ne zaman bitiyor? Detaylar...

İBB AYLIK 1 TL ÖĞRENCİ ABONMANI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul’da öğrencilerin ulaşım giderlerine yönelik 1 TL’lik öğrenci abonmanı uygulaması başladı. İstanbulkart tarafından duyurulan kampanya kapsamında şartları taşıyan öğrenciler, ilk aylık öğrenci abonmanlarını bir defaya mahsus olmak üzere 1 TL karşılığında satın alabilecek. Kampanyanın 21 Eylül-17 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olduğu açıklandı.

İBB öğrenci abonmanı için işlem, İstanbulkart Mobil üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İstanbulkart Mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra kullanılacak kartın seçilmesi ve “Abonman Yükle” sekmesine girilmesi gerekiyor. Ardından kampanya kapsamında ilk abonman yüklemesi 1 TL karşılığında tamamlanabiliyor.

Kampanya kapsamında satın alınan abonman, yüklemenin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün boyunca geçerli oluyor. Dolayısıyla 1 TL'lik abonmanın kullanım süresi, satın alma tarihi esas alınarak belirleniyor.

İŞLEM İÇİN İZLENECEK ADIMLAR

İstanbulkart Mobil uygulamasına giriş yapılır.

Öğrenci İstanbulkart seçilir.

“Abonman Yükle” sekmesine girilir.

İlk öğrenci abonmanı kampanya kapsamında 1 TL karşılığında yüklenir.

Yüklemenin ardından abonman 30 gün boyunca geçerli olur.

İstanbulkart'ın resmi duyurusunda kampanyanın 21 Eylül-17 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacağı belirtiliyor. Mevcut öğrenci abonmanı devam eden kullanıcılar ise abonmanlarının kullanım süresi ve bakiyesi tamamlanmadan yeni abonman satın alamıyor. Bu öğrenciler mevcut abonmanlarının sona ermesinin ardından kampanya tarihleri içerisinde 1 TL'lik uygulamadan yararlanabiliyor.

İBB 1 TL ÖĞRENCİ ABONMANI KİMLER BAŞVURABİLİR?

1 TL'lik öğrenci abonmanı uygulamasından 29 yaş altındaki öğrenciler bir defaya mahsus yararlanabiliyor. İstanbulkart'ın kampanya duyurusunda bu yaş şartı doğrudan belirtilirken, öğrenci abonmanından yararlanabilecek gruplara ilişkin verilen bilgiler arasında farklı eğitim kademelerinde öğrenim gören öğrenciler bulunuyor.

Verilen şartlara göre uygulamadan yararlanabilecek öğrenciler şöyle sıralanıyor:

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri

YÖK'e bağlı üniversitelerde aktif olarak ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrenciler

26 yaşından gün almamış ve SGK kaydı bulunmayan açık öğretim öğrencileri

Burada kampanya duyurusundaki 29 yaş altı şartı ile açık öğretim öğrencileri için belirtilen 26 yaşından gün almamış olma koşulu ayrı şartlar olarak uygulanıyor.

Kampanya, ilk aylık öğrenci abonmanının bir kez 1 TL karşılığında alınmasını kapsıyor. Daha önce öğrenci abonmanı bulunan ve abonmanı aktif şekilde devam eden öğrenciler, mevcut abonmanlarının kullanım süresi ve bakiyesi tamamlanmadan kampanya kapsamında yeni abonman yükleyemiyor.

İSTANBULKART 1 TL ÖĞRENCİ ABONMANI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

İstanbulkart 1 TL öğrenci abonmanı kampanyası 21 Eylül 2026 tarihinde başladı ve 17 Ekim 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihler arasında ilk aylık öğrenci abonmanını kampanya kapsamında 1 TL karşılığında satın almak mümkün olacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyen öğrencilerin işlemlerini 17 Ekim 2026'ya kadar tamamlaması gerekiyor. İstanbulkart tarafından yapılan açıklamada kampanya tarihleri 21 Eylül-17 Ekim olarak duyuruldu.

Satın alınan 1 TL'lik abonmanın geçerlilik süresi ise kampanyanın bitiş tarihine göre değil, abonmanın satın alındığı tarihten itibaren 30 gün üzerinden hesaplanıyor. Örneğin kampanya döneminde yapılan bir yüklemenin kullanım süresi, yüklemenin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 30 gün olarak belirleniyor.

İstanbulkart'ın resmi açıklamasına göre kampanyadan yararlanmak isteyen ve mevcut abonmanı devam eden öğrencilerin, önce mevcut abonmanlarının kullanım süresinin ve bakiyesinin tamamlanmasını beklemesi gerekiyor. Ardından kampanya süresi henüz devam ediyorsa 1 TL'lik öğrenci abonmanı uygulamasından faydalanabilecekler.