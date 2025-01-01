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YILBAŞI 1 Ocak İstanbul ulaşım ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs AKBİL bedava mı?

YILBAŞI 1 Ocak İstanbul ulaşım ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs AKBİL bedava mı?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yılbaşı kapsamında 1 Ocak'ta kendi bünyelerindeki toplu taşıma araçlarının kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için ücretsiz olacağını bildirdi. YILBAŞI İstanbul ulaşım ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs AKBİL bedava mı?

İBB, 1 Ocak'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacağını duyurdu. Ayrıca, yılbaşı gecesi ve yeni yılın ilk günü için ulaşımda ek seferler, güvenlik önlemleri ve acil durum hazırlıkları alındı. YILBAŞI İstanbul ulaşım ücretsiz mi?

YILBAŞI İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, yılbaşı gecesi ve yeni yılın ilk gününde İstanbulluların rahat ve güvenli deneyim yaşaması için ulaşım, güvenlik ve olası acil durumlara karşı bazı önlemler alındı. İETT, 31 Aralık gecesi 25 hatta 304 ek sefer düzenlerken metrobüs için 221 ek sefer planlandı. Metro hatlarının büyük bir kısmının 24 saat hizmet vermesi, tramvay ve füniküler hatlarının 1 Ocak saat 02.00'ye kadar çalışması planlandı. Şehir Hatlarının da yoğunluk durumuna göre ek seferler düzenlemesi bekleniyor.

YILBAŞI 1 Ocak İstanbul ulaşım ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs AKBİL bedava mı?

İSTANBULKART SAHİPLERİNE ÜCRETSİZ HİZMET

Resmi tatil kapsamında 1 Ocak günü toplu taşıma araçları kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz hizmet verecek. İBB'nin "ALO 153 Çözüm Merkezi" yılbaşı gecesi boyunca aranabilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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