İstanbulkart öğrenci başvurusu nasıl yapılır?

İstanbulkart öğrenci başvurusu nasıl yapılır?
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"İstanbulkart öğrenci başvurusu nasıl yapılır?" ve gerekli belgeler nelerdir? gibi sorular sıklıkla araştırılıyor. Birçok kişi, İstanbulkart öğrenci başvuru işlemlerinin nasıl yapıldığını merak ediyor. İşte tüm detaylar…

İstanbulkart öğrenci başvurusu nasıl yapılır? İstanbul'da eğitim gören öğrencilerin toplu ulaşımdan indirimli faydalanabilmesi için İstanbulkart öğrenci başvurusu yapması gerekiyor. Bu kartla metrobüs, otobüs, vapur ve tramvayda daha uygun ücretle seyahat edebilirler. Başvuru süreci hem online hem de okul aracılığıyla yapılabiliyor. Özellikle okuldan kart verilmediği durumlarda öğrenci bireysel başvuru yapabiliyor.

İSTANBULKART ÖĞRENCİ KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İstanbul'da eğitim gören öğrenciler için ulaşımı uygun hale getiren öğrenci İstanbulkart başvurusu, ister okul aracılığıyla ister bireysel olarak online platformdan kolayca yapılabilir. İstanbulkart resmi sitesi üzerinden ( bireysel.istanbulkart.istanbul ) öğrenci kartı başvurusu yapılabilir.

İstanbulkart öğrenci başvurusu nasıl yapılır?

İSTANBULKART İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  • Öğrenci Belgesi veya Kimlik Kartı fotokopisi
  • T.C. kimlik kartı fotokopisi
  • Vesikalık fotoğraf (isteğe bağlı olabilir)
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