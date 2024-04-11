Ramazan Bayramı'nda Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen birçok kişi internet üzerinde Bayramda akbil ücretsiz mi? Sorusuna araştırmakta. Peki, Bayramda akbil ücretsiz mi? Bayramda İstanbulKart bedava mı?

BAYRAMDA AKBİL ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, 10 Nisan Çarşamba gününden 12 Nisan Cuma gününe kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci - Kazlıçeşme, Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe - İst, Havalimanı Arnavutköy metro hattı seferlerinde ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik müesseseleri ve işletmelerince yürütülen toplu taşıma hizmetlerinde ücretsiz olarak kullanılacaktır.

Ulaştırma Bakanı Bakan Uraloğlu, bayramı üç büyük şehirde geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da; Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz kullanılabileceğini açıkladı. Uraloğlu, ayrıca hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde bayrama özel kapasite artışına gittiklerini belirtti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin ilgili tüm birimlerinin bayram süresince 24 saat esasına göre hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, "Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurt çapındaki diğer tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşanmaması için havalimanlarındaki personellerimiz tüm birimlerle koordinasyon içinde olacak. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli ulaşımını sağlayacak" diye konuştu.