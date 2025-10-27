İETT şoföründen pes dedirten hareket
İstanbul'da bir İETT otobüsü şoförünün, aracını kullanırken ayağını "İstanbulkart" cihazının bulunduğu bölüme uzattığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Seyir halindeki otobüste çekilen görüntülerde, şoförün trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde direksiyon başında rahat tavırlar sergilediği görüldü.
AYAĞINI CİHAZA UZATTI
YOLCU O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel